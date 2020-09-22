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إيران تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا على أساس يومي

الإجمالي 429.193 منهم 3922 مصاباً في حالة صحية حرجة

كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كأعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات.

وقال بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: تم تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 429.193، منهم 3922 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 178 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 24.656.

ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 363.737 شخصاً، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3 ملايين و800.619 تحليلاً.

وأضاف وفق "روسيا اليوم": هناك 29 إقليما إيرانياً (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، وهناك 24 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، هي "طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد".

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا على أساس يومي
سبق

كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كأعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات.

وقال بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: تم تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 429.193، منهم 3922 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 178 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 24.656.

ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 363.737 شخصاً، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3 ملايين و800.619 تحليلاً.

وأضاف وفق "روسيا اليوم": هناك 29 إقليما إيرانياً (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، وهناك 24 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، هي "طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
03:06 PM

إيران تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا على أساس يومي

الإجمالي 429.193 منهم 3922 مصاباً في حالة صحية حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كأعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات.

وقال بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: تم تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 429.193، منهم 3922 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 178 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 24.656.

ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 363.737 شخصاً، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3 ملايين و800.619 تحليلاً.

وأضاف وفق "روسيا اليوم": هناك 29 إقليما إيرانياً (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، وهناك 24 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، هي "طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد".

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