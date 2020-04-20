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"الضرر الأكبر".. بريطانيا قلقة من موجة ثانية لتفشي "كورونا"

تحتاج إلى التيقن من جدوى تخفيف الإجراءات

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين): "إن مصدر القلق الأكبر لدينا هو حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد".

وذكر المتحدث أن بريطانيا في حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من تفشي "كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف إذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجددًا، ونحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع.

فيروس كورونا الجديد

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"الضرر الأكبر".. بريطانيا قلقة من موجة ثانية لتفشي "كورونا"
سبق

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين): "إن مصدر القلق الأكبر لدينا هو حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد".

وذكر المتحدث أن بريطانيا في حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من تفشي "كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف إذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجددًا، ونحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:39 PM

"الضرر الأكبر".. بريطانيا قلقة من موجة ثانية لتفشي "كورونا"

تحتاج إلى التيقن من جدوى تخفيف الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين): "إن مصدر القلق الأكبر لدينا هو حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد".

وذكر المتحدث أن بريطانيا في حاجة إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من تفشي "كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف إذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجددًا، ونحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع.

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