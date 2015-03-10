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بعد دعم السعودية لـ"الصحة العالمية".. "الداود": المملكة تمد يد الخير والسلام للعالم أجمع

قال لـ"سبق" إن الملك وولي العهد سباقان لدعم كل عمل إنساني لخدمة البشرية

أكد المستشار تركي بن محمد بن عبدالله الداود، أن تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مع الإجراءات التي دعت لها منظمة الصحة العالمية للمساهمة في دعم جهودها لمواجهة خطر فيروس كورونا، هو امتداد للمساعي المباركة والخدمات الإنسانية لمملكة العطاء التي تمد يد الخير والسلام للعالم أجمع.

وتفصيلاً، أشار المستشار "الداود" في تصريح لـ"سبق" إلى أن أبناء المملكة يفاخرون بالمواقف النبيلة لقيادتهم الرشيدة في نشر الخير للعالم أجمع، وذلك بمناسبة دعم خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأوضح "الداود" أن ذلك التوجيه السامي الكريم يمثل الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية في تسخير إمكاناتها ومواردها لخدمة القضايا الإنسانية، في سبيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية أجمع.

وبيّن المستشار تركي الداود أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سباقان في خدمة الإنسانية وتقديم الدعم الكامل لكل المنظمات الإنسانية العالمية والمساهمة في حل الأزمات التي تتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى أن ذلك يتماشى مع القيم الإسلامية التي تسير عليها بلادنا منذ نشأتها في سياسة راسخة تمثل القيم والمبادئ السامية التي قامت عليها هذه الدولة وأصبحت محل تقدير دول العالم.

واختتم المستشار "الداود" تصريحه لـ"سبق" مشيداً بالإجراءات التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا بكل الوسائل الناجعة لحماية قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها الآفات والأسقام وجميع بلاد المسلمين.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد دعم السعودية لـ"الصحة العالمية".. "الداود": المملكة تمد يد الخير والسلام للعالم أجمع
سبق

أكد المستشار تركي بن محمد بن عبدالله الداود، أن تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مع الإجراءات التي دعت لها منظمة الصحة العالمية للمساهمة في دعم جهودها لمواجهة خطر فيروس كورونا، هو امتداد للمساعي المباركة والخدمات الإنسانية لمملكة العطاء التي تمد يد الخير والسلام للعالم أجمع.

وتفصيلاً، أشار المستشار "الداود" في تصريح لـ"سبق" إلى أن أبناء المملكة يفاخرون بالمواقف النبيلة لقيادتهم الرشيدة في نشر الخير للعالم أجمع، وذلك بمناسبة دعم خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأوضح "الداود" أن ذلك التوجيه السامي الكريم يمثل الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية في تسخير إمكاناتها ومواردها لخدمة القضايا الإنسانية، في سبيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية أجمع.

وبيّن المستشار تركي الداود أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سباقان في خدمة الإنسانية وتقديم الدعم الكامل لكل المنظمات الإنسانية العالمية والمساهمة في حل الأزمات التي تتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى أن ذلك يتماشى مع القيم الإسلامية التي تسير عليها بلادنا منذ نشأتها في سياسة راسخة تمثل القيم والمبادئ السامية التي قامت عليها هذه الدولة وأصبحت محل تقدير دول العالم.

واختتم المستشار "الداود" تصريحه لـ"سبق" مشيداً بالإجراءات التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا بكل الوسائل الناجعة لحماية قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها الآفات والأسقام وجميع بلاد المسلمين.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:02 AM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:38 AM

بعد دعم السعودية لـ"الصحة العالمية".. "الداود": المملكة تمد يد الخير والسلام للعالم أجمع

قال لـ"سبق" إن الملك وولي العهد سباقان لدعم كل عمل إنساني لخدمة البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المستشار تركي بن محمد بن عبدالله الداود، أن تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مع الإجراءات التي دعت لها منظمة الصحة العالمية للمساهمة في دعم جهودها لمواجهة خطر فيروس كورونا، هو امتداد للمساعي المباركة والخدمات الإنسانية لمملكة العطاء التي تمد يد الخير والسلام للعالم أجمع.

وتفصيلاً، أشار المستشار "الداود" في تصريح لـ"سبق" إلى أن أبناء المملكة يفاخرون بالمواقف النبيلة لقيادتهم الرشيدة في نشر الخير للعالم أجمع، وذلك بمناسبة دعم خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأوضح "الداود" أن ذلك التوجيه السامي الكريم يمثل الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية في تسخير إمكاناتها ومواردها لخدمة القضايا الإنسانية، في سبيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية أجمع.

وبيّن المستشار تركي الداود أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سباقان في خدمة الإنسانية وتقديم الدعم الكامل لكل المنظمات الإنسانية العالمية والمساهمة في حل الأزمات التي تتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى أن ذلك يتماشى مع القيم الإسلامية التي تسير عليها بلادنا منذ نشأتها في سياسة راسخة تمثل القيم والمبادئ السامية التي قامت عليها هذه الدولة وأصبحت محل تقدير دول العالم.

واختتم المستشار "الداود" تصريحه لـ"سبق" مشيداً بالإجراءات التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا بكل الوسائل الناجعة لحماية قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها الآفات والأسقام وجميع بلاد المسلمين.

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