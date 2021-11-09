النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة "بن سحبان" والد الشاعر "عبدالواحد الزهراني"

فُجِع شاعر العرضة الجنوبية، الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني، صباح اليوم، بوفاة والده الشاعر سعود بن سعيد بن سحبان رحمه الله؛ إثر مرض أَلَمّ به.

وكتب الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني تغريدة قال فيها: "الحمد لله على ما قضى وقدّر، انتقل والدي إلى دار الحق.. ‏نسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجاته، وأن يجعل ما أصابه رِفعة لدرجاته وكفارة لذنوبه.. سامحوه وادعوا له.. وسيحدد موعد ومكان الصلاة والدفن لاحقًا".

يشار إلى أن الشاعر سعود بن سحبان الزهراني -رحمه الله- من مواليد 1355هـ، وهو من عمالقة شعر العرضة الجنوبية خلال العقود الماضية، ولاقت الكثير من قصائده إعجاب الكثيرين وتناقلها متذوقو ومحبو موروث شعر العرضة الجنوبية.

تتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة "بن سحبان" والد الشاعر "عبدالواحد الزهراني"
سبق

فُجِع شاعر العرضة الجنوبية، الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني، صباح اليوم، بوفاة والده الشاعر سعود بن سعيد بن سحبان رحمه الله؛ إثر مرض أَلَمّ به.

وكتب الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني تغريدة قال فيها: "الحمد لله على ما قضى وقدّر، انتقل والدي إلى دار الحق.. ‏نسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجاته، وأن يجعل ما أصابه رِفعة لدرجاته وكفارة لذنوبه.. سامحوه وادعوا له.. وسيحدد موعد ومكان الصلاة والدفن لاحقًا".

يشار إلى أن الشاعر سعود بن سحبان الزهراني -رحمه الله- من مواليد 1355هـ، وهو من عمالقة شعر العرضة الجنوبية خلال العقود الماضية، ولاقت الكثير من قصائده إعجاب الكثيرين وتناقلها متذوقو ومحبو موروث شعر العرضة الجنوبية.

تتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:52 PM

وفاة "بن سحبان" والد الشاعر "عبدالواحد الزهراني"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,039

فُجِع شاعر العرضة الجنوبية، الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني، صباح اليوم، بوفاة والده الشاعر سعود بن سعيد بن سحبان رحمه الله؛ إثر مرض أَلَمّ به.

وكتب الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني تغريدة قال فيها: "الحمد لله على ما قضى وقدّر، انتقل والدي إلى دار الحق.. ‏نسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجاته، وأن يجعل ما أصابه رِفعة لدرجاته وكفارة لذنوبه.. سامحوه وادعوا له.. وسيحدد موعد ومكان الصلاة والدفن لاحقًا".

يشار إلى أن الشاعر سعود بن سحبان الزهراني -رحمه الله- من مواليد 1355هـ، وهو من عمالقة شعر العرضة الجنوبية خلال العقود الماضية، ولاقت الكثير من قصائده إعجاب الكثيرين وتناقلها متذوقو ومحبو موروث شعر العرضة الجنوبية.

تتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة