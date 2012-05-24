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أمير تبوك يواسي أسرتي "الشهيل" و"الحجيلان" في وفاة فقيديهما

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أسرة "الشهيل" في وفاة فقيدهم الشيخ فيصل بن محمد الشهيل رحمه الله، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب سلطان الشهيل، شقيق الفقيد باسمه ونيابةً عن كل أسرة "الشهيل" عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

كما واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان، في وفاة شقيقه المحامي صلاح الحجيلان رحمه الله، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الشيخ جميل الحجيلان، باسمه ونيابةً عن كل أسرة الحجيلان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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أمير تبوك يواسي أسرتي "الشهيل" و"الحجيلان" في وفاة فقيديهما
سبق

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أسرة "الشهيل" في وفاة فقيدهم الشيخ فيصل بن محمد الشهيل رحمه الله، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب سلطان الشهيل، شقيق الفقيد باسمه ونيابةً عن كل أسرة "الشهيل" عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

كما واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان، في وفاة شقيقه المحامي صلاح الحجيلان رحمه الله، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الشيخ جميل الحجيلان، باسمه ونيابةً عن كل أسرة الحجيلان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
05:13 PM

أمير تبوك يواسي أسرتي "الشهيل" و"الحجيلان" في وفاة فقيديهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أسرة "الشهيل" في وفاة فقيدهم الشيخ فيصل بن محمد الشهيل رحمه الله، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب سلطان الشهيل، شقيق الفقيد باسمه ونيابةً عن كل أسرة "الشهيل" عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

كما واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان، في وفاة شقيقه المحامي صلاح الحجيلان رحمه الله، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الشيخ جميل الحجيلان، باسمه ونيابةً عن كل أسرة الحجيلان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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