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انفجار القاهرة .. صلاح يعلن تضامنه مع أسر الضحايا

بعد ساعات من هزيمة فريقه في بطولة "الدرع الخيرية"

عبّر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح؛ عن تضامنه مع أسر قتلى ومصابي الحادث المأساوي، الذي شهدته القاهرة في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وقُتل 19 شخصاً على الأقل فيما أُصيب نحو 30، في انفجارٍ وقع بشارع كورنيش النيل في منطقة السيدة زينب، أمام معهد الأورام- وسط القاهرة.

وكتب صلاح؛ في تغريدةٍ على موقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

ووفق "بوابة الاهرام" الإخبارية، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن الانفجار وقع نتيجة حادث تصادم بين 4 سيارات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن سيارة مسرعة كانت تسير في اتجاه معاكس، اصطدمت بـ 3 سيارات أخرى؛ ما أدّى إلى وقوع انفجار كبير.

وجاءت تغريدة صلاح؛ عقب ساعات من هزيمة فريقة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في بطولة "الدرع الخيرية".

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انفجار القاهرة .. صلاح يعلن تضامنه مع أسر الضحايا
سبق

عبّر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح؛ عن تضامنه مع أسر قتلى ومصابي الحادث المأساوي، الذي شهدته القاهرة في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وقُتل 19 شخصاً على الأقل فيما أُصيب نحو 30، في انفجارٍ وقع بشارع كورنيش النيل في منطقة السيدة زينب، أمام معهد الأورام- وسط القاهرة.

وكتب صلاح؛ في تغريدةٍ على موقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

ووفق "بوابة الاهرام" الإخبارية، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن الانفجار وقع نتيجة حادث تصادم بين 4 سيارات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن سيارة مسرعة كانت تسير في اتجاه معاكس، اصطدمت بـ 3 سيارات أخرى؛ ما أدّى إلى وقوع انفجار كبير.

وجاءت تغريدة صلاح؛ عقب ساعات من هزيمة فريقة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في بطولة "الدرع الخيرية".

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:43 AM

انفجار القاهرة .. صلاح يعلن تضامنه مع أسر الضحايا

بعد ساعات من هزيمة فريقه في بطولة "الدرع الخيرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح؛ عن تضامنه مع أسر قتلى ومصابي الحادث المأساوي، الذي شهدته القاهرة في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وقُتل 19 شخصاً على الأقل فيما أُصيب نحو 30، في انفجارٍ وقع بشارع كورنيش النيل في منطقة السيدة زينب، أمام معهد الأورام- وسط القاهرة.

وكتب صلاح؛ في تغريدةٍ على موقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

ووفق "بوابة الاهرام" الإخبارية، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن الانفجار وقع نتيجة حادث تصادم بين 4 سيارات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن سيارة مسرعة كانت تسير في اتجاه معاكس، اصطدمت بـ 3 سيارات أخرى؛ ما أدّى إلى وقوع انفجار كبير.

وجاءت تغريدة صلاح؛ عقب ساعات من هزيمة فريقة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في بطولة "الدرع الخيرية".

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