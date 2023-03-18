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التويجري يقف على جاهزية المحاجر الصحية في الفنادق بالرياض

اطمأن على تأمين احتياجات النزلاء واطلع على الخدمات والرعاية المقدمة لهم

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري مساء أمس الثلاثاء على المحاجر الصحية في العاصمة الرياض .
واطمأن الدكتور التويجري خلال جولته على تأمين احتياجات النزلاء فيها، واطلع على الخدمات والرعاية المقدمة لهم، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها "صحة الرياض" للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومنع انتشاره.

واستعرض الدكتور التويجري الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا، وذلك وفقًا للإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والتنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض، وكذلك منظمة الصحة العالمية .

ونوه الدكتور التويجري بأن "صحة الرياض" فعلت العديد من الخطط والبرامج في المرافق الإيوائية، من خلال دعمها بعيادة طبية مجهزة، وكذلك دعمها بعددٍ من الكوادر الصحية، وفرق الصحة العامة، وفرق مكافحة العدوى، سعيًا منها لتهيئة الجو الأمثل، والصحي لنزلائها لحين خروجهم من فترة الحجر الصحي .
وأوصى التويجري الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة إلى كل من قدم من خارج المملكة يوضع في العزل الصحي لمدة 14 يومًا.


وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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التويجري يقف على جاهزية المحاجر الصحية في الفنادق بالرياض
سبق

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري مساء أمس الثلاثاء على المحاجر الصحية في العاصمة الرياض .
واطمأن الدكتور التويجري خلال جولته على تأمين احتياجات النزلاء فيها، واطلع على الخدمات والرعاية المقدمة لهم، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها "صحة الرياض" للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومنع انتشاره.

واستعرض الدكتور التويجري الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا، وذلك وفقًا للإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والتنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض، وكذلك منظمة الصحة العالمية .

ونوه الدكتور التويجري بأن "صحة الرياض" فعلت العديد من الخطط والبرامج في المرافق الإيوائية، من خلال دعمها بعيادة طبية مجهزة، وكذلك دعمها بعددٍ من الكوادر الصحية، وفرق الصحة العامة، وفرق مكافحة العدوى، سعيًا منها لتهيئة الجو الأمثل، والصحي لنزلائها لحين خروجهم من فترة الحجر الصحي .
وأوصى التويجري الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة إلى كل من قدم من خارج المملكة يوضع في العزل الصحي لمدة 14 يومًا.


وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة .

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:28 AM

التويجري يقف على جاهزية المحاجر الصحية في الفنادق بالرياض

اطمأن على تأمين احتياجات النزلاء واطلع على الخدمات والرعاية المقدمة لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري مساء أمس الثلاثاء على المحاجر الصحية في العاصمة الرياض .
واطمأن الدكتور التويجري خلال جولته على تأمين احتياجات النزلاء فيها، واطلع على الخدمات والرعاية المقدمة لهم، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها "صحة الرياض" للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومنع انتشاره.

واستعرض الدكتور التويجري الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا، وذلك وفقًا للإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والتنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض، وكذلك منظمة الصحة العالمية .

ونوه الدكتور التويجري بأن "صحة الرياض" فعلت العديد من الخطط والبرامج في المرافق الإيوائية، من خلال دعمها بعيادة طبية مجهزة، وكذلك دعمها بعددٍ من الكوادر الصحية، وفرق الصحة العامة، وفرق مكافحة العدوى، سعيًا منها لتهيئة الجو الأمثل، والصحي لنزلائها لحين خروجهم من فترة الحجر الصحي .
وأوصى التويجري الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة إلى كل من قدم من خارج المملكة يوضع في العزل الصحي لمدة 14 يومًا.


وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة .

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