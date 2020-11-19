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48 ساعة تحدد مصير لاعب الهلال "كاريلو".. والمشاركة أمام النصر

يخضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البيروفي "كاريلو" للحجر الصحي فور وصوله غداً الجمعة إلى الرياض، بعد مشاركته منتخب بلاده في المباريات الودية "أيام فيفا".

ومن المقرر أن يتم حجر "كاريلو" لمدة 48 ساعة، وفق البروتوكول الخاص بالقادمين من خارج المملكة.

وينتظر الهلال نتيجة فحص اللاعب، ومشاركة فريقه التدريبات تحضيراً لمواجهة النصر المنتظرة، في مباراة قمة الرياض، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال ظهرت النتيجة سلبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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48 ساعة تحدد مصير لاعب الهلال "كاريلو".. والمشاركة أمام النصر
سبق

يخضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البيروفي "كاريلو" للحجر الصحي فور وصوله غداً الجمعة إلى الرياض، بعد مشاركته منتخب بلاده في المباريات الودية "أيام فيفا".

ومن المقرر أن يتم حجر "كاريلو" لمدة 48 ساعة، وفق البروتوكول الخاص بالقادمين من خارج المملكة.

وينتظر الهلال نتيجة فحص اللاعب، ومشاركة فريقه التدريبات تحضيراً لمواجهة النصر المنتظرة، في مباراة قمة الرياض، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال ظهرت النتيجة سلبية.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
07:37 PM

48 ساعة تحدد مصير لاعب الهلال "كاريلو".. والمشاركة أمام النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البيروفي "كاريلو" للحجر الصحي فور وصوله غداً الجمعة إلى الرياض، بعد مشاركته منتخب بلاده في المباريات الودية "أيام فيفا".

ومن المقرر أن يتم حجر "كاريلو" لمدة 48 ساعة، وفق البروتوكول الخاص بالقادمين من خارج المملكة.

وينتظر الهلال نتيجة فحص اللاعب، ومشاركة فريقه التدريبات تحضيراً لمواجهة النصر المنتظرة، في مباراة قمة الرياض، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال ظهرت النتيجة سلبية.

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