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مصر.. رسب في الثانوية العامة فأنهى حياته بطريقة مأساوية

مع ضعف مجموع الدرجات التي حصل عليها مئات الطلاب

أقدم طالب مصري على الانتحار شنقاً، بعدما رسب في امتحانات الثانوية العامة التي ظهرت نتائجها الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن طالباً بالصف الثالث الثانوي في مركز أبو تشت بمحافظة قنا- جنوبي القاهرة، انتحر بشنق نفسه فور إعلان نتائج الثانوية العامة وعلمه بأنه راسب.

وأوضح المصدر، أنه تمّ نقل الجثة للمشرحة وإخطار النيابة للتحقيق.

وتسود حالة من الجدل في مصر هذه الأيام بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وملاحظة ضعف مجموع الدرجات التي حصل عليها مئات الطلاب مقارنة بالسنوات السابقة.

من جانبها، دافعت الحكومة المصرية عن ذلك بأنه أمر طبيعي في ظل تغيير نظام التدريس والامتحانات في الثانوية العامة ليكون التقييم أكثر واقعية؛ فضلاً عن كون تنسيق القبول بالجامعات سيتحدّد وفقاً لمتوسطات المجموع هذا العام وليس الأعوام السابقة.

يُذكر أيضاً أن طالبة انتحرت في مدينة طوخ بالقليوبية وقت أداء الامتحانات بسبب الشكوى من صعوبتها.

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مصر.. رسب في الثانوية العامة فأنهى حياته بطريقة مأساوية
سبق

أقدم طالب مصري على الانتحار شنقاً، بعدما رسب في امتحانات الثانوية العامة التي ظهرت نتائجها الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن طالباً بالصف الثالث الثانوي في مركز أبو تشت بمحافظة قنا- جنوبي القاهرة، انتحر بشنق نفسه فور إعلان نتائج الثانوية العامة وعلمه بأنه راسب.

وأوضح المصدر، أنه تمّ نقل الجثة للمشرحة وإخطار النيابة للتحقيق.

وتسود حالة من الجدل في مصر هذه الأيام بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وملاحظة ضعف مجموع الدرجات التي حصل عليها مئات الطلاب مقارنة بالسنوات السابقة.

من جانبها، دافعت الحكومة المصرية عن ذلك بأنه أمر طبيعي في ظل تغيير نظام التدريس والامتحانات في الثانوية العامة ليكون التقييم أكثر واقعية؛ فضلاً عن كون تنسيق القبول بالجامعات سيتحدّد وفقاً لمتوسطات المجموع هذا العام وليس الأعوام السابقة.

يُذكر أيضاً أن طالبة انتحرت في مدينة طوخ بالقليوبية وقت أداء الامتحانات بسبب الشكوى من صعوبتها.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
09:46 AM

مصر.. رسب في الثانوية العامة فأنهى حياته بطريقة مأساوية

مع ضعف مجموع الدرجات التي حصل عليها مئات الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقدم طالب مصري على الانتحار شنقاً، بعدما رسب في امتحانات الثانوية العامة التي ظهرت نتائجها الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن طالباً بالصف الثالث الثانوي في مركز أبو تشت بمحافظة قنا- جنوبي القاهرة، انتحر بشنق نفسه فور إعلان نتائج الثانوية العامة وعلمه بأنه راسب.

وأوضح المصدر، أنه تمّ نقل الجثة للمشرحة وإخطار النيابة للتحقيق.

وتسود حالة من الجدل في مصر هذه الأيام بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وملاحظة ضعف مجموع الدرجات التي حصل عليها مئات الطلاب مقارنة بالسنوات السابقة.

من جانبها، دافعت الحكومة المصرية عن ذلك بأنه أمر طبيعي في ظل تغيير نظام التدريس والامتحانات في الثانوية العامة ليكون التقييم أكثر واقعية؛ فضلاً عن كون تنسيق القبول بالجامعات سيتحدّد وفقاً لمتوسطات المجموع هذا العام وليس الأعوام السابقة.

يُذكر أيضاً أن طالبة انتحرت في مدينة طوخ بالقليوبية وقت أداء الامتحانات بسبب الشكوى من صعوبتها.

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