النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مودة مكة" تدعم نفسيًّا أكثر من 7500 مستفيد منذ بداية جائحة كورونا

عبر الاستشارات الاجتماعية والتربوية والحقوقية والاقتصادية.. الاضطرابات الأعلى

قدمت جمعية "المودة" للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، الدعم النفسي لـ7557 شخصًا، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، عبر مجموعة من الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية والحقوقية والاقتصادية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة بجمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، شكره لأوقاف الشيخ محمد الراجحي؛ لرعايتها الكريمة لخدمات الإرشاد الأسري بالجمعية، لدورها في دعم قضايا الإصلاح الأسري ورعايتها المستمرّة للكثير من الجمعيات التي تقدم خدمة الإصلاح والإرشاد الأسري في المملكة.

وقال "السمنودي": إن الحالات الواردة شملت المشكلات الاجتماعية بنسبة 41%، تلتها الحالات النفسية بـ24%، فيما بلغت نسبة الحالات التربوية السلوكية %18. وجاءت بعدها الحالات الاقتصادية بـ9%، ثمّ الحالات الحقوقية بـ5%، وأخيرًا الحالات الصحية بـ3.%.

وعن المشكلات النفسية، أوضح المهندس "فيصل"، أن حالات اضطرابات الطفولة كانت الأعلى بين جميع الحالات بـ170 حالة، تلتها اضطرابات القلق بـ56 حالة، ومشكلة الرهاب الاجتماعي بـ26 حالة، والاكتئاب بـ25 حالة، والاضطرابات الشخصية بـ22 حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المشكلات التربوية السلوكية، تمثلت في انعدام الحوار بـ58 حالة، ثمّ اضطرابات المراهقة بـ40 حالة، وفي المشكلات الحقوقية تنوعت الحالات بين زيارات الأبناء بعد الطلاق والنفقة والحضانة.

يذكر أن جمعية "المودة" تقدم خدماتها للمستفيدين أثناء هذه الجائحة من خلال وسائل مختلفة؛ منها: الاستشارات الهاتفية عبر الرقم 920001421، وحجز جلسة استشارية عن بعد عبر تطبيقي زوم و"منترني" للاستشارات، والاستشارات الإلكترونية عبر موقع المودة الإلكتروني: www.almawaddah.org.sa.

وقدمت "المودة" مبادرات أخرى في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة لمبادرة الدعم النفسي، وهي: بناء القدرات، وتقديم الدورات التدريبية عن بعد لتمكين الأسرة معرفيًّا في مجالات عدة تهمها في ظل هذه الأزمة.

كما قدمت المبادرة خدماتها لــ4713 مستفيدًا، وبادرت بتقديم المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من الأزمة، لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية في 75 حيًّا سكنيًّا في مدينة جدة، بمشاركة 653 متطوعًا.

جمعية المودة للتنمية الأسرية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مودة مكة" تدعم نفسيًّا أكثر من 7500 مستفيد منذ بداية جائحة كورونا
سبق

قدمت جمعية "المودة" للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، الدعم النفسي لـ7557 شخصًا، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، عبر مجموعة من الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية والحقوقية والاقتصادية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة بجمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، شكره لأوقاف الشيخ محمد الراجحي؛ لرعايتها الكريمة لخدمات الإرشاد الأسري بالجمعية، لدورها في دعم قضايا الإصلاح الأسري ورعايتها المستمرّة للكثير من الجمعيات التي تقدم خدمة الإصلاح والإرشاد الأسري في المملكة.

وقال "السمنودي": إن الحالات الواردة شملت المشكلات الاجتماعية بنسبة 41%، تلتها الحالات النفسية بـ24%، فيما بلغت نسبة الحالات التربوية السلوكية %18. وجاءت بعدها الحالات الاقتصادية بـ9%، ثمّ الحالات الحقوقية بـ5%، وأخيرًا الحالات الصحية بـ3.%.

وعن المشكلات النفسية، أوضح المهندس "فيصل"، أن حالات اضطرابات الطفولة كانت الأعلى بين جميع الحالات بـ170 حالة، تلتها اضطرابات القلق بـ56 حالة، ومشكلة الرهاب الاجتماعي بـ26 حالة، والاكتئاب بـ25 حالة، والاضطرابات الشخصية بـ22 حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المشكلات التربوية السلوكية، تمثلت في انعدام الحوار بـ58 حالة، ثمّ اضطرابات المراهقة بـ40 حالة، وفي المشكلات الحقوقية تنوعت الحالات بين زيارات الأبناء بعد الطلاق والنفقة والحضانة.

يذكر أن جمعية "المودة" تقدم خدماتها للمستفيدين أثناء هذه الجائحة من خلال وسائل مختلفة؛ منها: الاستشارات الهاتفية عبر الرقم 920001421، وحجز جلسة استشارية عن بعد عبر تطبيقي زوم و"منترني" للاستشارات، والاستشارات الإلكترونية عبر موقع المودة الإلكتروني: www.almawaddah.org.sa.

وقدمت "المودة" مبادرات أخرى في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة لمبادرة الدعم النفسي، وهي: بناء القدرات، وتقديم الدورات التدريبية عن بعد لتمكين الأسرة معرفيًّا في مجالات عدة تهمها في ظل هذه الأزمة.

كما قدمت المبادرة خدماتها لــ4713 مستفيدًا، وبادرت بتقديم المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من الأزمة، لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية في 75 حيًّا سكنيًّا في مدينة جدة، بمشاركة 653 متطوعًا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
08:28 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:22 PM

"مودة مكة" تدعم نفسيًّا أكثر من 7500 مستفيد منذ بداية جائحة كورونا

عبر الاستشارات الاجتماعية والتربوية والحقوقية والاقتصادية.. الاضطرابات الأعلى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
217

قدمت جمعية "المودة" للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، الدعم النفسي لـ7557 شخصًا، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، عبر مجموعة من الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية والحقوقية والاقتصادية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة بجمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، شكره لأوقاف الشيخ محمد الراجحي؛ لرعايتها الكريمة لخدمات الإرشاد الأسري بالجمعية، لدورها في دعم قضايا الإصلاح الأسري ورعايتها المستمرّة للكثير من الجمعيات التي تقدم خدمة الإصلاح والإرشاد الأسري في المملكة.

وقال "السمنودي": إن الحالات الواردة شملت المشكلات الاجتماعية بنسبة 41%، تلتها الحالات النفسية بـ24%، فيما بلغت نسبة الحالات التربوية السلوكية %18. وجاءت بعدها الحالات الاقتصادية بـ9%، ثمّ الحالات الحقوقية بـ5%، وأخيرًا الحالات الصحية بـ3.%.

وعن المشكلات النفسية، أوضح المهندس "فيصل"، أن حالات اضطرابات الطفولة كانت الأعلى بين جميع الحالات بـ170 حالة، تلتها اضطرابات القلق بـ56 حالة، ومشكلة الرهاب الاجتماعي بـ26 حالة، والاكتئاب بـ25 حالة، والاضطرابات الشخصية بـ22 حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المشكلات التربوية السلوكية، تمثلت في انعدام الحوار بـ58 حالة، ثمّ اضطرابات المراهقة بـ40 حالة، وفي المشكلات الحقوقية تنوعت الحالات بين زيارات الأبناء بعد الطلاق والنفقة والحضانة.

يذكر أن جمعية "المودة" تقدم خدماتها للمستفيدين أثناء هذه الجائحة من خلال وسائل مختلفة؛ منها: الاستشارات الهاتفية عبر الرقم 920001421، وحجز جلسة استشارية عن بعد عبر تطبيقي زوم و"منترني" للاستشارات، والاستشارات الإلكترونية عبر موقع المودة الإلكتروني: www.almawaddah.org.sa.

وقدمت "المودة" مبادرات أخرى في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة لمبادرة الدعم النفسي، وهي: بناء القدرات، وتقديم الدورات التدريبية عن بعد لتمكين الأسرة معرفيًّا في مجالات عدة تهمها في ظل هذه الأزمة.

كما قدمت المبادرة خدماتها لــ4713 مستفيدًا، وبادرت بتقديم المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من الأزمة، لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية في 75 حيًّا سكنيًّا في مدينة جدة، بمشاركة 653 متطوعًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,219
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,444
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,314

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة