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المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم "التعاون الإسلامي" لمواجهة #كورونا

العثيمين: فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مؤتمراً صحفياً في مقرها بمحافظة جدة، اليوم، للإعلان عن التبرع السخي للمملكة رئيسة القمة الإسلامية "14"، دولة المقر، بقيمة 20 مليون ريال بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد - 19، للفئتين: العاملين الصحيين وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموا، والتي يبلغ عددها 22 دولة بما فيها دولة فلسطين.

وحضر الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن التبرع، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني، ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جدة الدكتور عبدالله محمد الزهراني.

وأكد الأمين العام للمنظمة أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وقال في المؤتمر الصحفي: الأمانة العامة للمنظمة تقدر التبرع السخي من قبل المملكة، الذي يعد الاستجابة الأولى لنداء المنظمة لتوفير اللقاحات للدول الأقل نمواً.

ورفع "العثيمين" الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، ولسمو ولي عهده الأمين لما قدماه من دعم واستجابة سريعة للنداء الذي وجهته المنظمة لدعم مبادرتها، كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت لقاحات ضد فيروس كورنا المستجد بشكل ثنائي للدول الأكثر احتياجاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم "التعاون الإسلامي" لمواجهة #كورونا
سبق

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مؤتمراً صحفياً في مقرها بمحافظة جدة، اليوم، للإعلان عن التبرع السخي للمملكة رئيسة القمة الإسلامية "14"، دولة المقر، بقيمة 20 مليون ريال بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد - 19، للفئتين: العاملين الصحيين وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموا، والتي يبلغ عددها 22 دولة بما فيها دولة فلسطين.

وحضر الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن التبرع، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني، ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جدة الدكتور عبدالله محمد الزهراني.

وأكد الأمين العام للمنظمة أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وقال في المؤتمر الصحفي: الأمانة العامة للمنظمة تقدر التبرع السخي من قبل المملكة، الذي يعد الاستجابة الأولى لنداء المنظمة لتوفير اللقاحات للدول الأقل نمواً.

ورفع "العثيمين" الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، ولسمو ولي عهده الأمين لما قدماه من دعم واستجابة سريعة للنداء الذي وجهته المنظمة لدعم مبادرتها، كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت لقاحات ضد فيروس كورنا المستجد بشكل ثنائي للدول الأكثر احتياجاً.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
12:31 PM
اخر تعديل
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
05:04 PM

المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم "التعاون الإسلامي" لمواجهة #كورونا

العثيمين: فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مؤتمراً صحفياً في مقرها بمحافظة جدة، اليوم، للإعلان عن التبرع السخي للمملكة رئيسة القمة الإسلامية "14"، دولة المقر، بقيمة 20 مليون ريال بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد - 19، للفئتين: العاملين الصحيين وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموا، والتي يبلغ عددها 22 دولة بما فيها دولة فلسطين.

وحضر الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن التبرع، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني، ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جدة الدكتور عبدالله محمد الزهراني.

وأكد الأمين العام للمنظمة أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وقال في المؤتمر الصحفي: الأمانة العامة للمنظمة تقدر التبرع السخي من قبل المملكة، الذي يعد الاستجابة الأولى لنداء المنظمة لتوفير اللقاحات للدول الأقل نمواً.

ورفع "العثيمين" الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، ولسمو ولي عهده الأمين لما قدماه من دعم واستجابة سريعة للنداء الذي وجهته المنظمة لدعم مبادرتها، كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت لقاحات ضد فيروس كورنا المستجد بشكل ثنائي للدول الأكثر احتياجاً.

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