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"المسابقات" تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020م، على أن يختتم يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م.

يذكر أن لجنة المسابقات عملت طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020م، وعقدت معهم اجتماعاً أمس الأحد في مقر الرابطة بالرياض، وذلك لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة لها.

من جانبه أكد أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقاً قبل بداية الموسم، مشدداً على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيوياً بشكل خاص، مما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة آسيوياً في الجدولة، قبل أن تعقد اجتماعاً حضره ممثل عن كل ناد، من أجل أن يتم الإعلان عن جدول الدور الثاني بأفضل شكل ممكن.

وعن تعرض الأندية المشاركة آسيوياً لضغط المباريات، أشار الراشد إلى أن المشاركات الآسيوية والعربية وتوقفات أيام فيفا، إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج، ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر في نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة، منوهاً إلى أن مثل هذه الظروف قد تحدث في أغلب دوريات العالم المحترفة.

جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الدور الثاني.pdf رابطة الدوري السعودي للمحترفين لجنة المسابقات جدول مباريات الدور الثاني دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسابقات" تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين
سبق

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020م، على أن يختتم يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م.

يذكر أن لجنة المسابقات عملت طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020م، وعقدت معهم اجتماعاً أمس الأحد في مقر الرابطة بالرياض، وذلك لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة لها.

من جانبه أكد أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقاً قبل بداية الموسم، مشدداً على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيوياً بشكل خاص، مما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة آسيوياً في الجدولة، قبل أن تعقد اجتماعاً حضره ممثل عن كل ناد، من أجل أن يتم الإعلان عن جدول الدور الثاني بأفضل شكل ممكن.

وعن تعرض الأندية المشاركة آسيوياً لضغط المباريات، أشار الراشد إلى أن المشاركات الآسيوية والعربية وتوقفات أيام فيفا، إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج، ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر في نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة، منوهاً إلى أن مثل هذه الظروف قد تحدث في أغلب دوريات العالم المحترفة.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
10:49 PM

"المسابقات" تعلن جدول مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020م، على أن يختتم يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م.

يذكر أن لجنة المسابقات عملت طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020م، وعقدت معهم اجتماعاً أمس الأحد في مقر الرابطة بالرياض، وذلك لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة لها.

من جانبه أكد أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقاً قبل بداية الموسم، مشدداً على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيوياً بشكل خاص، مما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة آسيوياً في الجدولة، قبل أن تعقد اجتماعاً حضره ممثل عن كل ناد، من أجل أن يتم الإعلان عن جدول الدور الثاني بأفضل شكل ممكن.

وعن تعرض الأندية المشاركة آسيوياً لضغط المباريات، أشار الراشد إلى أن المشاركات الآسيوية والعربية وتوقفات أيام فيفا، إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج، ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر في نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة، منوهاً إلى أن مثل هذه الظروف قد تحدث في أغلب دوريات العالم المحترفة.

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