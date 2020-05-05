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أسعار النفط تقفز.. ومزيج برنت يصل إلى 30.36 دولاراً للبرميل

وسط آمال بتعافي الطلب ومع تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بكورونا

قفزت أسعار النفط أثناء التعاملات يوم الثلاثاء بدعم من آمال بتعافي الطلب على الوقود مع بدء دول أوروبية وآسيوية وبضع ولايات أمريكية تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ووفق رويترز قفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18.7 بالمئة إلى 24.22 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 11.6 بالمئة إلى 30.36 دولاراً للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسعار النفط تقفز.. ومزيج برنت يصل إلى 30.36 دولاراً للبرميل
سبق

قفزت أسعار النفط أثناء التعاملات يوم الثلاثاء بدعم من آمال بتعافي الطلب على الوقود مع بدء دول أوروبية وآسيوية وبضع ولايات أمريكية تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ووفق رويترز قفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18.7 بالمئة إلى 24.22 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 11.6 بالمئة إلى 30.36 دولاراً للبرميل.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:36 PM

أسعار النفط تقفز.. ومزيج برنت يصل إلى 30.36 دولاراً للبرميل

وسط آمال بتعافي الطلب ومع تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار النفط أثناء التعاملات يوم الثلاثاء بدعم من آمال بتعافي الطلب على الوقود مع بدء دول أوروبية وآسيوية وبضع ولايات أمريكية تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ووفق رويترز قفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18.7 بالمئة إلى 24.22 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 11.6 بالمئة إلى 30.36 دولاراً للبرميل.

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