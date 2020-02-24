النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مفاجأة سارة لامرأة إماراتية.. إلغاء غرامات مرورية بـ150 ألف درهم

في مبادرة إلغاء 550 مليون درهم غرامات عن 557 ألف سائق

في مفاجأة سارة، فوجئت امرأة إماراتية، اليوم الاثنين، عندما اكتشفت أن مخالفاتها المرورية البالغة 150 ألف درهم قد تم إلغاؤها، كجزء من مبادرة تخفيض الغرامات المرورية لشرطة دبي.

وحسب صحيفة "الخليج تايمز"، كانت الإماراتية أميرة إسماعيل قد راكمت الغرامات على سيارتيها، ولم تتمكن من تجديد أوراق السيارتين لأكثر من عامين؛ بسبب العبء الثقيل للغرامات المرورية.

وأعلنت شرطة دبي اليوم الاثنين أن مبادرة الغرامات المرورية التي يمكن أن يحصل سائقو السيارات فيها على خصم يصل إلى 100% قد عادت، وبدأت المرحلة الثانية من المبادرة بمجرد انتهاء المرحلة الأولى في 6 فبراير من هذا العام.

استفاد من مبادرة تخفيض غرامات المرور لشرطة دبي على مدار العام الماضي 557.430 من سائقي السيارات، بحسب قيادة شرطة دبي.

وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء ضرائب بقيمة تصل إلى 549.970.930 درهماً كانت مفروضة على سائقي السيارات الذين استفادوا من هذه المبادرة، حسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

يُذكر أنه انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور خلال الفترة بنسبة 16 في المائة، بينما انخفضت الإصابات البالغة بنسبة 38 في المائة، ومن بين المستفيدين، كان هناك 114.769 من الذكور و444.661 من الإناث.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مفاجأة سارة لامرأة إماراتية.. إلغاء غرامات مرورية بـ150 ألف درهم
سبق

في مفاجأة سارة، فوجئت امرأة إماراتية، اليوم الاثنين، عندما اكتشفت أن مخالفاتها المرورية البالغة 150 ألف درهم قد تم إلغاؤها، كجزء من مبادرة تخفيض الغرامات المرورية لشرطة دبي.

وحسب صحيفة "الخليج تايمز"، كانت الإماراتية أميرة إسماعيل قد راكمت الغرامات على سيارتيها، ولم تتمكن من تجديد أوراق السيارتين لأكثر من عامين؛ بسبب العبء الثقيل للغرامات المرورية.

وأعلنت شرطة دبي اليوم الاثنين أن مبادرة الغرامات المرورية التي يمكن أن يحصل سائقو السيارات فيها على خصم يصل إلى 100% قد عادت، وبدأت المرحلة الثانية من المبادرة بمجرد انتهاء المرحلة الأولى في 6 فبراير من هذا العام.

استفاد من مبادرة تخفيض غرامات المرور لشرطة دبي على مدار العام الماضي 557.430 من سائقي السيارات، بحسب قيادة شرطة دبي.

وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء ضرائب بقيمة تصل إلى 549.970.930 درهماً كانت مفروضة على سائقي السيارات الذين استفادوا من هذه المبادرة، حسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

يُذكر أنه انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور خلال الفترة بنسبة 16 في المائة، بينما انخفضت الإصابات البالغة بنسبة 38 في المائة، ومن بين المستفيدين، كان هناك 114.769 من الذكور و444.661 من الإناث.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
06:20 PM

مفاجأة سارة لامرأة إماراتية.. إلغاء غرامات مرورية بـ150 ألف درهم

في مبادرة إلغاء 550 مليون درهم غرامات عن 557 ألف سائق

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
3,343

في مفاجأة سارة، فوجئت امرأة إماراتية، اليوم الاثنين، عندما اكتشفت أن مخالفاتها المرورية البالغة 150 ألف درهم قد تم إلغاؤها، كجزء من مبادرة تخفيض الغرامات المرورية لشرطة دبي.

وحسب صحيفة "الخليج تايمز"، كانت الإماراتية أميرة إسماعيل قد راكمت الغرامات على سيارتيها، ولم تتمكن من تجديد أوراق السيارتين لأكثر من عامين؛ بسبب العبء الثقيل للغرامات المرورية.

وأعلنت شرطة دبي اليوم الاثنين أن مبادرة الغرامات المرورية التي يمكن أن يحصل سائقو السيارات فيها على خصم يصل إلى 100% قد عادت، وبدأت المرحلة الثانية من المبادرة بمجرد انتهاء المرحلة الأولى في 6 فبراير من هذا العام.

استفاد من مبادرة تخفيض غرامات المرور لشرطة دبي على مدار العام الماضي 557.430 من سائقي السيارات، بحسب قيادة شرطة دبي.

وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء ضرائب بقيمة تصل إلى 549.970.930 درهماً كانت مفروضة على سائقي السيارات الذين استفادوا من هذه المبادرة، حسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

يُذكر أنه انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور خلال الفترة بنسبة 16 في المائة، بينما انخفضت الإصابات البالغة بنسبة 38 في المائة، ومن بين المستفيدين، كان هناك 114.769 من الذكور و444.661 من الإناث.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,784
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,140
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,588
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,897

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة