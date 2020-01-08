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البيت الأبيض: ترامب لن يُلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق

الرئيس الأمريكي يجتمع مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان

أعلن البيت الأبيض، أن ترامب لن يُلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

من ناحية أخرى، انتهى فجر اليوم، الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان؛ على خلفية القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الصاروخية استهدفت -بعشرات الصواريخ- قاعدة عين الأسد؛ حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية ردًّا على قتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

البيت الأبيض ترامب القصف الصاروخي الإيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض: ترامب لن يُلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق
سبق

أعلن البيت الأبيض، أن ترامب لن يُلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

من ناحية أخرى، انتهى فجر اليوم، الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان؛ على خلفية القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الصاروخية استهدفت -بعشرات الصواريخ- قاعدة عين الأسد؛ حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية ردًّا على قتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
08:40 AM

البيت الأبيض: ترامب لن يُلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق

الرئيس الأمريكي يجتمع مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض، أن ترامب لن يُلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

من ناحية أخرى، انتهى فجر اليوم، الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان؛ على خلفية القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الصاروخية استهدفت -بعشرات الصواريخ- قاعدة عين الأسد؛ حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية ردًّا على قتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

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