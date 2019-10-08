النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "شرطة الطائف" تطيح بـ 125 مخالفاً في مواقع مختلفة

ضبط مجموعة من المخالفين للآداب العامة والظواهر السلبية

ألقى رجال الأمن بشرطة الطائف القبض على 125 شخصاً من العمالة المخالفة لنظامَي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة، كما ضبط الكثير من الحالات الأخرى التي تستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

وتبين التفاصيل أن القوة المشاركة في المهمة استهدفت عدة مجموعات، وطوّقت الكثير من المواقع التي استخدم بعضها كمقر لتخزين مواد السكراب بطريقة غير نظامية، واستُخدم بعضها الآخر لإيواء للمخالفين الذين أُلقي القبض عليهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأسفرت الجهود المبذولة المتواصلة لشرطة الطائف عن ضبط مجموعة من المخالفين للآداب العامة، وأصحاب الظواهر السلبية، والمتجولين بدون إثبات للهوية وغيرها من الحالات الأخرى.

وتتمتع تلك الحملات الأمنية بالجاهزية الميدانية العالية، وسط إصرار وعزم من رجال الأمن في تتبع المخالفين، والعمل على ملاحقتهم في كل مكان وزمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "شرطة الطائف" تطيح بـ 125 مخالفاً في مواقع مختلفة
سبق

ألقى رجال الأمن بشرطة الطائف القبض على 125 شخصاً من العمالة المخالفة لنظامَي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة، كما ضبط الكثير من الحالات الأخرى التي تستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

وتبين التفاصيل أن القوة المشاركة في المهمة استهدفت عدة مجموعات، وطوّقت الكثير من المواقع التي استخدم بعضها كمقر لتخزين مواد السكراب بطريقة غير نظامية، واستُخدم بعضها الآخر لإيواء للمخالفين الذين أُلقي القبض عليهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأسفرت الجهود المبذولة المتواصلة لشرطة الطائف عن ضبط مجموعة من المخالفين للآداب العامة، وأصحاب الظواهر السلبية، والمتجولين بدون إثبات للهوية وغيرها من الحالات الأخرى.

وتتمتع تلك الحملات الأمنية بالجاهزية الميدانية العالية، وسط إصرار وعزم من رجال الأمن في تتبع المخالفين، والعمل على ملاحقتهم في كل مكان وزمان.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
08:15 PM

شاهد.. "شرطة الطائف" تطيح بـ 125 مخالفاً في مواقع مختلفة

ضبط مجموعة من المخالفين للآداب العامة والظواهر السلبية

A A A
متعب البقمي - الطائف
2
1,377

ألقى رجال الأمن بشرطة الطائف القبض على 125 شخصاً من العمالة المخالفة لنظامَي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة، كما ضبط الكثير من الحالات الأخرى التي تستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

وتبين التفاصيل أن القوة المشاركة في المهمة استهدفت عدة مجموعات، وطوّقت الكثير من المواقع التي استخدم بعضها كمقر لتخزين مواد السكراب بطريقة غير نظامية، واستُخدم بعضها الآخر لإيواء للمخالفين الذين أُلقي القبض عليهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأسفرت الجهود المبذولة المتواصلة لشرطة الطائف عن ضبط مجموعة من المخالفين للآداب العامة، وأصحاب الظواهر السلبية، والمتجولين بدون إثبات للهوية وغيرها من الحالات الأخرى.

وتتمتع تلك الحملات الأمنية بالجاهزية الميدانية العالية، وسط إصرار وعزم من رجال الأمن في تتبع المخالفين، والعمل على ملاحقتهم في كل مكان وزمان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,763
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,595
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,662
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,347

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة