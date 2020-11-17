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تشكيل فريق لتسكين شاغلي الوظائف التعليمية على السلم الجديد

وزارة الخدمة المدنية: موعد تطبيق اللائحة قبل العام الجديد بـ٨ أيام

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قراراً بتشكيل فريق عمل لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

ووفقاً للقرار، ضم فريق العمل 8 أعضاء من قطاعي البنين والبنات، من وكالة الموارد البشرية، الإدارة العامة لشؤون المعلمين، إدارة الوظائف، إدارة الرواتب والبدلات.

وأكد التكليف أن تكون مهام الفريق العمل بموجب خطة تقر من قبل البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، ترقيم الوظائف، بناء وتعريف السلم الانتقالي للرواتب، إعداد القرارات الإدارية والتنظيمية، اختبارات الجودة والمطابقة، وإعداد متطلبات الأتمتة، وضمان تسكين الموظفين في الموعد المحدد.

وأشار القرار إلى أنه يحق لمالك المشروع تفريغ من يلزم من أعضاء الفريق بشكل كامل للمهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه وأصله.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية سيكون بداية قبل العام الميلادي 2020 بثمانية أيام، إذ حددت تطبيق اللائحة في يوم 26/ 4/ 1441هـ الموافق 23/ 12/ 2019م.

الوظائف التعليمية وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشكيل فريق لتسكين شاغلي الوظائف التعليمية على السلم الجديد
سبق

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قراراً بتشكيل فريق عمل لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

ووفقاً للقرار، ضم فريق العمل 8 أعضاء من قطاعي البنين والبنات، من وكالة الموارد البشرية، الإدارة العامة لشؤون المعلمين، إدارة الوظائف، إدارة الرواتب والبدلات.

وأكد التكليف أن تكون مهام الفريق العمل بموجب خطة تقر من قبل البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، ترقيم الوظائف، بناء وتعريف السلم الانتقالي للرواتب، إعداد القرارات الإدارية والتنظيمية، اختبارات الجودة والمطابقة، وإعداد متطلبات الأتمتة، وضمان تسكين الموظفين في الموعد المحدد.

وأشار القرار إلى أنه يحق لمالك المشروع تفريغ من يلزم من أعضاء الفريق بشكل كامل للمهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه وأصله.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية سيكون بداية قبل العام الميلادي 2020 بثمانية أيام، إذ حددت تطبيق اللائحة في يوم 26/ 4/ 1441هـ الموافق 23/ 12/ 2019م.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
03:04 PM

تشكيل فريق لتسكين شاغلي الوظائف التعليمية على السلم الجديد

وزارة الخدمة المدنية: موعد تطبيق اللائحة قبل العام الجديد بـ٨ أيام

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فلاح الجوفان - الرياض
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أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قراراً بتشكيل فريق عمل لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

ووفقاً للقرار، ضم فريق العمل 8 أعضاء من قطاعي البنين والبنات، من وكالة الموارد البشرية، الإدارة العامة لشؤون المعلمين، إدارة الوظائف، إدارة الرواتب والبدلات.

وأكد التكليف أن تكون مهام الفريق العمل بموجب خطة تقر من قبل البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، ترقيم الوظائف، بناء وتعريف السلم الانتقالي للرواتب، إعداد القرارات الإدارية والتنظيمية، اختبارات الجودة والمطابقة، وإعداد متطلبات الأتمتة، وضمان تسكين الموظفين في الموعد المحدد.

وأشار القرار إلى أنه يحق لمالك المشروع تفريغ من يلزم من أعضاء الفريق بشكل كامل للمهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه وأصله.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية سيكون بداية قبل العام الميلادي 2020 بثمانية أيام، إذ حددت تطبيق اللائحة في يوم 26/ 4/ 1441هـ الموافق 23/ 12/ 2019م.

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