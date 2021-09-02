النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

مكة.. افتتاح 3 عيادات للعلاج الطبيعي بـ"الجموم والهنداوية والمعابدة"

ضمن جهود تعزيز الصحة العامة وتمكين المراكز الصحية

دشّن تجمع مكة المكرمة الصحي، مشروع افتتاح عيادات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية.

جاء ذلك ضمن جهود التجمع لتعزيز الصحة العامة وتمكين المراكز الصحية من تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يحقق تطلعات المُستفيدين.

وجرى افتتاح العيادات في ثلاثة مراكز صحية؛ وهي: "مركز صحي الجموم، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي المعابدة"، بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي الدكتور دلشاد علي عباس، والرئيس التنفيذي الطبي الدكتورة بسمة رفيع، والمديرين التنفيذيين.

كما حضر فريق العمل بإدارة التأهيل الطبي بالتجمع الذي بذل بجهود قيمة لتحقيق أحد أهداف التحول الصحي في دمج الخدمات الطبية المساندة في شتى مستويات الرعاية الصحية لتسهيل حصول المريض على خدمات العلاج الطبيعي الأولية.

ويحتوي المشروع على مراحل عدة؛ تبدأ بالمرحلة الأولى التي تقتضي افتتاح عيادة علاج طبيعي عامة بتجهيزات معدة خصيصًا لاستقبال المرضى المحولين للعيادة من بعد الكشف في عيادة الصحة العامة في المركز الصحي، وتشمل الحالات التالية في المرحلة الأولية:

١- حالات التهاب المفاصل.

٢- حالات آلام الظهر.

٣- حالات آلام الكتف والرقبة.

٤- حالات التواء الكاحل.

٥- حالات شلل الوجه النصفي (التهاب العصب السابع).

٦- البرنامج التأهيلي لصحة المرأة.

كما أن كل قسم علاج طبيعي في المراكز الثلاثة يدار بإشراف قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات المرجعية، لتغطية خدمات التأهيل من شمال مكة لجنوبها؛ وهي "مستشفى حراء، مستشفى الملك فيصل، مستشفى النور"؛ حيث تم اختيار وتخصيص المراكز بناء على التوزيع الجغرافي ليغطي كامل المناطق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكة.. افتتاح 3 عيادات للعلاج الطبيعي بـ"الجموم والهنداوية والمعابدة"
سبق

دشّن تجمع مكة المكرمة الصحي، مشروع افتتاح عيادات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية.

جاء ذلك ضمن جهود التجمع لتعزيز الصحة العامة وتمكين المراكز الصحية من تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يحقق تطلعات المُستفيدين.

وجرى افتتاح العيادات في ثلاثة مراكز صحية؛ وهي: "مركز صحي الجموم، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي المعابدة"، بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي الدكتور دلشاد علي عباس، والرئيس التنفيذي الطبي الدكتورة بسمة رفيع، والمديرين التنفيذيين.

كما حضر فريق العمل بإدارة التأهيل الطبي بالتجمع الذي بذل بجهود قيمة لتحقيق أحد أهداف التحول الصحي في دمج الخدمات الطبية المساندة في شتى مستويات الرعاية الصحية لتسهيل حصول المريض على خدمات العلاج الطبيعي الأولية.

ويحتوي المشروع على مراحل عدة؛ تبدأ بالمرحلة الأولى التي تقتضي افتتاح عيادة علاج طبيعي عامة بتجهيزات معدة خصيصًا لاستقبال المرضى المحولين للعيادة من بعد الكشف في عيادة الصحة العامة في المركز الصحي، وتشمل الحالات التالية في المرحلة الأولية:

١- حالات التهاب المفاصل.

٢- حالات آلام الظهر.

٣- حالات آلام الكتف والرقبة.

٤- حالات التواء الكاحل.

٥- حالات شلل الوجه النصفي (التهاب العصب السابع).

٦- البرنامج التأهيلي لصحة المرأة.

كما أن كل قسم علاج طبيعي في المراكز الثلاثة يدار بإشراف قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات المرجعية، لتغطية خدمات التأهيل من شمال مكة لجنوبها؛ وهي "مستشفى حراء، مستشفى الملك فيصل، مستشفى النور"؛ حيث تم اختيار وتخصيص المراكز بناء على التوزيع الجغرافي ليغطي كامل المناطق.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
04:26 PM

مكة.. افتتاح 3 عيادات للعلاج الطبيعي بـ"الجموم والهنداوية والمعابدة"

ضمن جهود تعزيز الصحة العامة وتمكين المراكز الصحية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
142

دشّن تجمع مكة المكرمة الصحي، مشروع افتتاح عيادات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية.

جاء ذلك ضمن جهود التجمع لتعزيز الصحة العامة وتمكين المراكز الصحية من تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يحقق تطلعات المُستفيدين.

وجرى افتتاح العيادات في ثلاثة مراكز صحية؛ وهي: "مركز صحي الجموم، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي المعابدة"، بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي الدكتور دلشاد علي عباس، والرئيس التنفيذي الطبي الدكتورة بسمة رفيع، والمديرين التنفيذيين.

كما حضر فريق العمل بإدارة التأهيل الطبي بالتجمع الذي بذل بجهود قيمة لتحقيق أحد أهداف التحول الصحي في دمج الخدمات الطبية المساندة في شتى مستويات الرعاية الصحية لتسهيل حصول المريض على خدمات العلاج الطبيعي الأولية.

ويحتوي المشروع على مراحل عدة؛ تبدأ بالمرحلة الأولى التي تقتضي افتتاح عيادة علاج طبيعي عامة بتجهيزات معدة خصيصًا لاستقبال المرضى المحولين للعيادة من بعد الكشف في عيادة الصحة العامة في المركز الصحي، وتشمل الحالات التالية في المرحلة الأولية:

١- حالات التهاب المفاصل.

٢- حالات آلام الظهر.

٣- حالات آلام الكتف والرقبة.

٤- حالات التواء الكاحل.

٥- حالات شلل الوجه النصفي (التهاب العصب السابع).

٦- البرنامج التأهيلي لصحة المرأة.

كما أن كل قسم علاج طبيعي في المراكز الثلاثة يدار بإشراف قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات المرجعية، لتغطية خدمات التأهيل من شمال مكة لجنوبها؛ وهي "مستشفى حراء، مستشفى الملك فيصل، مستشفى النور"؛ حيث تم اختيار وتخصيص المراكز بناء على التوزيع الجغرافي ليغطي كامل المناطق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة