مكة.. افتتاح 3 عيادات للعلاج الطبيعي بـ"الجموم والهنداوية والمعابدة"

ضمن جهود تعزيز الصحة العامة وتمكين المراكز الصحية

دشّن تجمع مكة المكرمة الصحي، مشروع افتتاح عيادات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية.

جاء ذلك ضمن جهود التجمع لتعزيز الصحة العامة وتمكين المراكز الصحية من تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يحقق تطلعات المُستفيدين.

وجرى افتتاح العيادات في ثلاثة مراكز صحية؛ وهي: "مركز صحي الجموم، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي المعابدة"، بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي الدكتور دلشاد علي عباس، والرئيس التنفيذي الطبي الدكتورة بسمة رفيع، والمديرين التنفيذيين.

كما حضر فريق العمل بإدارة التأهيل الطبي بالتجمع الذي بذل بجهود قيمة لتحقيق أحد أهداف التحول الصحي في دمج الخدمات الطبية المساندة في شتى مستويات الرعاية الصحية لتسهيل حصول المريض على خدمات العلاج الطبيعي الأولية.

ويحتوي المشروع على مراحل عدة؛ تبدأ بالمرحلة الأولى التي تقتضي افتتاح عيادة علاج طبيعي عامة بتجهيزات معدة خصيصًا لاستقبال المرضى المحولين للعيادة من بعد الكشف في عيادة الصحة العامة في المركز الصحي، وتشمل الحالات التالية في المرحلة الأولية:

١- حالات التهاب المفاصل.

٢- حالات آلام الظهر.

٣- حالات آلام الكتف والرقبة.

٤- حالات التواء الكاحل.

٥- حالات شلل الوجه النصفي (التهاب العصب السابع).

٦- البرنامج التأهيلي لصحة المرأة.

كما أن كل قسم علاج طبيعي في المراكز الثلاثة يدار بإشراف قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات المرجعية، لتغطية خدمات التأهيل من شمال مكة لجنوبها؛ وهي "مستشفى حراء، مستشفى الملك فيصل، مستشفى النور"؛ حيث تم اختيار وتخصيص المراكز بناء على التوزيع الجغرافي ليغطي كامل المناطق.