السعودية تتصدر نقاط جائزة سيف ولي العهد

27 نقطة لكل من القرشي والمري

تصدرت السعودية إحصائية جائزة سيف ولي العهد للنقاط، بمهرجان سمو ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حالياً على ميدان الطائف التاريخي، وذلك بحصول كل من المالك عاطف عطية حسن القرشي، والمالك عامر راشد سعيد البريصي المري على أعلى نقاط، بواقع 27 نقطة لكل منهما.

وجاء في المراكز من الثالث وحتى الثامن، ملاك الهجن التالية أسماؤهم:

المالك عبدالعزير معلاء عليان السهلي من السعودية (18) نقطة، المالك فهد فهيد علي آل محمد الهاجري من السعودية (9) نقاط، المالك حمد محمد سالم الوهيبي من عمان (6) نقاط، المالك مظفر محمد خموشة العامري من الإمارات (6) نقاط، المالك حمد جار الله علي حسين البريدي من قطر (3) نقاط، المالك سالم سعيد منانة غدير الكتبي من الإمارات (3) نقاط.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد خصصت مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله -، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط، في الأشواط العامة خلال المهرجان.