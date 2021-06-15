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12 سعودية يتأهلن لممارسة فن الماكياج السينمائي والتعبير الفني بجدة

مع مراعاة الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي لفيروس كورونا

أُطلق بجدة أمس برنامج تدريبي، هو الأول من نوعه؛ لتدريب الفتيات على تطبيق فن الماكياج السينمائي، والتعبير الفني، باستخدام النسيج والخزف، إضافة إلى التصوير والرسم وصناعة المحتوى، كما يقدم مزيجًا من الإبداع الفكري والفني، وتوظيف التقنية في الابتكارات الإبداعية.

وقالت رجاء بنت عبدالرحمن مؤمنة، وتعمل في مجال التدريب، إن البرنامج يعد الأقوى حاليًا، وقد استطاع جذب الشابات السعوديات إلى مجالات إبداعية جديدة. مشيرة إلى أنه يمثل عودة قوية للبرامج الصيفية التي دأب المعهد على تنظيمها قبل سنوات عدة.

وشددت على أنه ستُراعَى الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ إذ لن تتجاوز كل مجموعة تدريبية 12 فتاة، وسيتم تطبيق التباعد الاجتماعي دون أن يؤثر ذلك على حصول المتدربات على أفضل الوسائل التدريبية.

ولفتت إلى أنه بعد البحث عن مدربات سعوديات شابات مبدعات، جاء حضور شهد الثبيتي، مؤسس فريق "البجع"، وهي مصممة أزياء، أسست فريقها عام ٢٠١٥، ويتضمن خمس مبدعات في مختلف المجالات الفنية والتقنية، مفاجئًا للجميع.

وأكدت أن عضوات فريق "البجع" أبهر إدارة المعهد بأفكارهن وأعمالهن، وجرى التعاون لإخراج البرنامج بصورة تخدم الموهوبات في شتى المجالات. مشيرة إلى أن الحقائب التدريبية تشهد خروجًا عن المألوف؛ إذ سيتم صناعة المحتوى، وتوظيف التقنية في المجالات الفنية.

وأكدت مؤمنة أن لكل متدربة حقًّا في اختيار فكرة التطبيق وتنفيذه. كما شددت على أنه على رأس اهتمامات معهد المستقبل العالي للتدريب أن تحقق كل فتاة ذاتها، وتكون قادرة على التفاعل الإيجابي داخل المجتمع، والمساهمة بفاعلية في برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي يشهدها الوطن، وتعد فخرًا لكل السعوديين.

وأكدت أن المرأة السعودية أصبحت رقمًا مهمًّا، وشريكًا أساسيًّا في التنمية الاجتماعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-مع صدور الكثير من القرارات التي واكبت تطلعاتها، وساهمت في تعزيز قدرتها، وتمكينها من العمل والإنتاج والإبداع في ظل مناخ صحي، يسمح لها بتحقيق الكثير من أحلامها، والتعبير عن نفسها.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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12 سعودية يتأهلن لممارسة فن الماكياج السينمائي والتعبير الفني بجدة
سبق

أُطلق بجدة أمس برنامج تدريبي، هو الأول من نوعه؛ لتدريب الفتيات على تطبيق فن الماكياج السينمائي، والتعبير الفني، باستخدام النسيج والخزف، إضافة إلى التصوير والرسم وصناعة المحتوى، كما يقدم مزيجًا من الإبداع الفكري والفني، وتوظيف التقنية في الابتكارات الإبداعية.

وقالت رجاء بنت عبدالرحمن مؤمنة، وتعمل في مجال التدريب، إن البرنامج يعد الأقوى حاليًا، وقد استطاع جذب الشابات السعوديات إلى مجالات إبداعية جديدة. مشيرة إلى أنه يمثل عودة قوية للبرامج الصيفية التي دأب المعهد على تنظيمها قبل سنوات عدة.

وشددت على أنه ستُراعَى الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ إذ لن تتجاوز كل مجموعة تدريبية 12 فتاة، وسيتم تطبيق التباعد الاجتماعي دون أن يؤثر ذلك على حصول المتدربات على أفضل الوسائل التدريبية.

ولفتت إلى أنه بعد البحث عن مدربات سعوديات شابات مبدعات، جاء حضور شهد الثبيتي، مؤسس فريق "البجع"، وهي مصممة أزياء، أسست فريقها عام ٢٠١٥، ويتضمن خمس مبدعات في مختلف المجالات الفنية والتقنية، مفاجئًا للجميع.

وأكدت أن عضوات فريق "البجع" أبهر إدارة المعهد بأفكارهن وأعمالهن، وجرى التعاون لإخراج البرنامج بصورة تخدم الموهوبات في شتى المجالات. مشيرة إلى أن الحقائب التدريبية تشهد خروجًا عن المألوف؛ إذ سيتم صناعة المحتوى، وتوظيف التقنية في المجالات الفنية.

وأكدت مؤمنة أن لكل متدربة حقًّا في اختيار فكرة التطبيق وتنفيذه. كما شددت على أنه على رأس اهتمامات معهد المستقبل العالي للتدريب أن تحقق كل فتاة ذاتها، وتكون قادرة على التفاعل الإيجابي داخل المجتمع، والمساهمة بفاعلية في برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي يشهدها الوطن، وتعد فخرًا لكل السعوديين.

وأكدت أن المرأة السعودية أصبحت رقمًا مهمًّا، وشريكًا أساسيًّا في التنمية الاجتماعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-مع صدور الكثير من القرارات التي واكبت تطلعاتها، وساهمت في تعزيز قدرتها، وتمكينها من العمل والإنتاج والإبداع في ظل مناخ صحي، يسمح لها بتحقيق الكثير من أحلامها، والتعبير عن نفسها.


15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:43 PM

12 سعودية يتأهلن لممارسة فن الماكياج السينمائي والتعبير الفني بجدة

مع مراعاة الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي لفيروس كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
3
5,700

أُطلق بجدة أمس برنامج تدريبي، هو الأول من نوعه؛ لتدريب الفتيات على تطبيق فن الماكياج السينمائي، والتعبير الفني، باستخدام النسيج والخزف، إضافة إلى التصوير والرسم وصناعة المحتوى، كما يقدم مزيجًا من الإبداع الفكري والفني، وتوظيف التقنية في الابتكارات الإبداعية.

وقالت رجاء بنت عبدالرحمن مؤمنة، وتعمل في مجال التدريب، إن البرنامج يعد الأقوى حاليًا، وقد استطاع جذب الشابات السعوديات إلى مجالات إبداعية جديدة. مشيرة إلى أنه يمثل عودة قوية للبرامج الصيفية التي دأب المعهد على تنظيمها قبل سنوات عدة.

وشددت على أنه ستُراعَى الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ إذ لن تتجاوز كل مجموعة تدريبية 12 فتاة، وسيتم تطبيق التباعد الاجتماعي دون أن يؤثر ذلك على حصول المتدربات على أفضل الوسائل التدريبية.

ولفتت إلى أنه بعد البحث عن مدربات سعوديات شابات مبدعات، جاء حضور شهد الثبيتي، مؤسس فريق "البجع"، وهي مصممة أزياء، أسست فريقها عام ٢٠١٥، ويتضمن خمس مبدعات في مختلف المجالات الفنية والتقنية، مفاجئًا للجميع.

وأكدت أن عضوات فريق "البجع" أبهر إدارة المعهد بأفكارهن وأعمالهن، وجرى التعاون لإخراج البرنامج بصورة تخدم الموهوبات في شتى المجالات. مشيرة إلى أن الحقائب التدريبية تشهد خروجًا عن المألوف؛ إذ سيتم صناعة المحتوى، وتوظيف التقنية في المجالات الفنية.

وأكدت مؤمنة أن لكل متدربة حقًّا في اختيار فكرة التطبيق وتنفيذه. كما شددت على أنه على رأس اهتمامات معهد المستقبل العالي للتدريب أن تحقق كل فتاة ذاتها، وتكون قادرة على التفاعل الإيجابي داخل المجتمع، والمساهمة بفاعلية في برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي يشهدها الوطن، وتعد فخرًا لكل السعوديين.

وأكدت أن المرأة السعودية أصبحت رقمًا مهمًّا، وشريكًا أساسيًّا في التنمية الاجتماعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-مع صدور الكثير من القرارات التي واكبت تطلعاتها، وساهمت في تعزيز قدرتها، وتمكينها من العمل والإنتاج والإبداع في ظل مناخ صحي، يسمح لها بتحقيق الكثير من أحلامها، والتعبير عن نفسها.


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