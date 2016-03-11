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محافظ الحجرة يُدشن مقرّ جمعية رعاية الأيتام

تضمّ 320 مستفيدًا من 115 أسرة

دشّن محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي، الأربعاء، مقرّ جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة.

وتجوّل المحافظ في أقسام المبنى، واستمع لشرح رئيس مجلس الإدارة سعيد صالح الزهراني، عن أقسام الجمعية التي تضمّ: القسم المالي والبحث والبرامج والمشاريع وتنمية الموارد والقسم النسائي، وما تقدمه من خدمات ورعاية لأبنائهم الأيتام.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شرحًا مفصلًا عن الجمعية منذ تأسيسها بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨، حتى الآن، واهتمامها برعاية قرابة ٣٢٠ يتيمًا ويتيمة من ١١٥ أسرة بالمحافظة.

كما تحدّث عن رسالة الجمعية وأهدافها ورؤيتها وبرامجها ومشاريعها التي تقدم كل ما يحتاجه اليتيم من دعم، ورعايتها في ظلّ ما تحظى به هذه الفئة الغالية من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا بذل قصارى الجهود وزملاؤه في كل ما يخدم أيتام محافظة الحجرة في ظل توجيهات أمير منطقة الباحة من خلال أقسامها المتنوعة.

ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن مشاريع الجمعية وما تقدمه من برامج وخدمات. واختتم الحفل الخطابي بإعلان المحافظ عن تبرعه لدعم أنشطة الجمعية.

بعد ذلك شهد توقيع عقدي شراكة مجتمعية بين الجمعية من جهة، و"البر الأهلية"، ومكتب الخدمات الشاملة بالمحافظة من جهة أخرى.

وفي ختام الحفل كرم الداعمين والجهات المشاركة والجهات الإعلامية، موجهًا شكره لكل من أسهم في نجاح الحفل.

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محافظ الحجرة يُدشن مقرّ جمعية رعاية الأيتام
سبق

دشّن محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي، الأربعاء، مقرّ جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة.

وتجوّل المحافظ في أقسام المبنى، واستمع لشرح رئيس مجلس الإدارة سعيد صالح الزهراني، عن أقسام الجمعية التي تضمّ: القسم المالي والبحث والبرامج والمشاريع وتنمية الموارد والقسم النسائي، وما تقدمه من خدمات ورعاية لأبنائهم الأيتام.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شرحًا مفصلًا عن الجمعية منذ تأسيسها بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨، حتى الآن، واهتمامها برعاية قرابة ٣٢٠ يتيمًا ويتيمة من ١١٥ أسرة بالمحافظة.

كما تحدّث عن رسالة الجمعية وأهدافها ورؤيتها وبرامجها ومشاريعها التي تقدم كل ما يحتاجه اليتيم من دعم، ورعايتها في ظلّ ما تحظى به هذه الفئة الغالية من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا بذل قصارى الجهود وزملاؤه في كل ما يخدم أيتام محافظة الحجرة في ظل توجيهات أمير منطقة الباحة من خلال أقسامها المتنوعة.

ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن مشاريع الجمعية وما تقدمه من برامج وخدمات. واختتم الحفل الخطابي بإعلان المحافظ عن تبرعه لدعم أنشطة الجمعية.

بعد ذلك شهد توقيع عقدي شراكة مجتمعية بين الجمعية من جهة، و"البر الأهلية"، ومكتب الخدمات الشاملة بالمحافظة من جهة أخرى.

وفي ختام الحفل كرم الداعمين والجهات المشاركة والجهات الإعلامية، موجهًا شكره لكل من أسهم في نجاح الحفل.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
08:32 PM

محافظ الحجرة يُدشن مقرّ جمعية رعاية الأيتام

تضمّ 320 مستفيدًا من 115 أسرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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دشّن محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي، الأربعاء، مقرّ جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة.

وتجوّل المحافظ في أقسام المبنى، واستمع لشرح رئيس مجلس الإدارة سعيد صالح الزهراني، عن أقسام الجمعية التي تضمّ: القسم المالي والبحث والبرامج والمشاريع وتنمية الموارد والقسم النسائي، وما تقدمه من خدمات ورعاية لأبنائهم الأيتام.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شرحًا مفصلًا عن الجمعية منذ تأسيسها بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨، حتى الآن، واهتمامها برعاية قرابة ٣٢٠ يتيمًا ويتيمة من ١١٥ أسرة بالمحافظة.

كما تحدّث عن رسالة الجمعية وأهدافها ورؤيتها وبرامجها ومشاريعها التي تقدم كل ما يحتاجه اليتيم من دعم، ورعايتها في ظلّ ما تحظى به هذه الفئة الغالية من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا بذل قصارى الجهود وزملاؤه في كل ما يخدم أيتام محافظة الحجرة في ظل توجيهات أمير منطقة الباحة من خلال أقسامها المتنوعة.

ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن مشاريع الجمعية وما تقدمه من برامج وخدمات. واختتم الحفل الخطابي بإعلان المحافظ عن تبرعه لدعم أنشطة الجمعية.

بعد ذلك شهد توقيع عقدي شراكة مجتمعية بين الجمعية من جهة، و"البر الأهلية"، ومكتب الخدمات الشاملة بالمحافظة من جهة أخرى.

وفي ختام الحفل كرم الداعمين والجهات المشاركة والجهات الإعلامية، موجهًا شكره لكل من أسهم في نجاح الحفل.

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