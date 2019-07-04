سفيرة المملكة بواشنطن تلتقي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى

بحثَا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

الْتقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أمس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، فيما يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.