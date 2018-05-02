أمير الباحة يكلّف محافظين ووكلاء.. و"السياري" متحدثاً للإمارة

أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز عدداً من القرارات الادارية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بديوان الإمارة فضلاً عن حاجة بعض الوكالات المساعدة وإدارات العموم إلى الدعم بموظفين. وشملت التنقلات بعض محافظات ومراكز المنطقة في إطار تطوير العمل الإداري لخدمة المنطقة وأهلها. وتضمنت القرارات إنشاء عدد من الوحدات المرتبطة بوكيل إمارة المنطقة وهي "وحدة الشؤون القانونية – وحدة إجابة" لمتابعة كل ما يخص الشؤون القانونية والإفادات المطلوبة. وتقرر تكليف أحمد بن سعد الحوتان للقيام بمهام عمل وكيل الإمارة المساعد للشون التنموية، وتكليف عبدالله بن أحمد بن محمد الزهراني للقيام بمهام عمل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية. واعتباراً من تاريخ 1/9/1439هـ تقرر تكليف فيحان بن حمود بن سحلي العتيبي محافظا لمحافظة المخواة، عبدالله بن حمدان بن عطية العويدي محافظا لمحافظة قلوة، نايف بن محمد بن عبدالعزيز الهزاني محافظا لمحافظة غامد الزناد، عبدالرحمن بن منسي أحمد ال عصيدان محافظا لمحافظة الحجرة، عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد ثفيد وكيلاً لمحافظة لبجرشي، بندر بن سويلم بن سليم المطيري رئيسا لمركز معشوقة، تركي بن علي بن عبدالله الخثعمي رئيسا لمركز نيرا، فؤاد بن حسن بن عطية الزهراني رئيسًا لمركز جرب، وظافر بن صالح بن ظافر السبيعي رئيسًا لمركز الجنابين. كما تقرر تكليف محمد بن عبدالله بن مشني الغامدي مستشارا بوكالة الإمارة للشؤون التنموية، عبدالله بن زايد بن منيخر الحربي مستشارا بالإدارة العامة للمستشارين، حسين بن حسن بن حسين العمري مستشارا بالادارة العامة للمستشارين، حميد بن محمد ألمتعب الغامدي لوكالة الإمارة للشؤون التنموية "مكتب تحقيق رؤية 2030"، محمد بن سالم بن محمد البقيصي مستشارا بالادارة العامة للمستشارين، سعيد بن محمد بن مصلح القرني الإدارة العامة للمتابعة، محمد بن علي بن عتيبي الغامدي مديرا عاما للإدارة المالية، سعيد بن أحمد بن بخيت الغامدي مديرا عاما لإدارة الحقوق الخاصة، بندر بن عبدالله بن سعيد الزهراني رئيسا لوحدة الشؤون القانونية بالإضافة إلى عمله، صقر بن عبدالعزيز بالرقوش الزهراني مديرا لإدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، علي بن جرادان بن فرج العمري رئيسا للخويا ومسؤولا للضيافات الخاصة بالامير، احمد بن سعيد بن سبتي الغامدي مديرا لإدارة التشغيل والصيانة، بدر بن سعيد بن محمد بن سويد رئيسا لقسم التدقيق بالإدارة المالية، عبدالله بن احمد بن عبدالله الجابري مسؤولا عن الضيافات والمناسبات بالإمارة إضافة إلى عمله، صالح بن حميد السلمي مديرا لمكتب وكيل الإمارة، سعيد بن علي الكبيري الغامدي رئيسا لقسم الحركة بإدارة التشغيل والصيانة، علي بن عثمان بن صقر الغامدي مديرا لإدارة الاراضي والعقار ومسؤول وحدة إجابة، علي بن علي أل هباد الغامدي مديرا لإدارة القضايا والمطالبات الخاصة، علي بن عبدالله بن عبدالله الشمراني للعمل بوحدة الشؤون القانونية، فيصل بن علي بن عبدالخالق الغامدي للعمل بوكالة الإمارة للشؤون التنموية، غرم الله بن أحمد عبدالمجيد الزهراني مساعدا لرئيس الخويا. كما شملت القرارات إعادة تشكيل لجنة الترقيات حيث تقرر تكليف وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عضوا، مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية عضوا، مدير إدارة الموارد البشرية عضوا، رئيس قسم التوظيف عضوا ورئيس قسم الترقيات عضوا. وشملت القرارات تكليف وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية بالإشراف على "إدارة التطوير السياحي , إدارة المركز الحضاري , إدارة مركز الاستثمار السياحي , إدارة شؤون اللجان". وتقرر تشكيل لجنة مركزية بالإمارة برئاسة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية , ووكيل الامارة المساعد لشؤون الحقوق, والمشرف العام على لجان مراقبة الاراضي وإزالة التعديات بالمنطقة, لوضع آلية أعمال لجان التعديات. كما تضمنت القرارات تكليف وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية أمينا عاما للجنة التوطين، إضافة إلى تكليف أحمد بن صالح السياري الغامدي بأن يكون متحدثاً إعلامياً باسم إمارة المنطقة بالإضافة إلى عمله مديرا عاما لمكتب أمير المنطقة. وتقرر كذلك تكليف فارس بن دبيان بن معيض السبيعي مديراً للشؤون الخاصة بمكتب أمير المنطقة.

أمير الباحة يكلّف محافظين ووكلاء.. و"السياري" متحدثاً للإمارة عبدالعزيز الشهري سبق 2018-05-02 أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز عدداً من القرارات الادارية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بديوان الإمارة فضلاً عن حاجة بعض الوكالات المساعدة وإدارات العموم إلى الدعم بموظفين.



وشملت التنقلات بعض محافظات ومراكز المنطقة في إطار تطوير العمل الإداري لخدمة المنطقة وأهلها.



وتضمنت القرارات إنشاء عدد من الوحدات المرتبطة بوكيل إمارة المنطقة وهي "وحدة الشؤون القانونية – وحدة إجابة" لمتابعة كل ما يخص الشؤون القانونية والإفادات المطلوبة.



وتقرر تكليف أحمد بن سعد الحوتان للقيام بمهام عمل وكيل الإمارة المساعد للشون التنموية، وتكليف عبدالله بن أحمد بن محمد الزهراني للقيام بمهام عمل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية.



واعتباراً من تاريخ 1/9/1439هـ تقرر تكليف فيحان بن حمود بن سحلي العتيبي محافظا لمحافظة المخواة، عبدالله بن حمدان بن عطية العويدي محافظا لمحافظة قلوة، نايف بن محمد بن عبدالعزيز الهزاني محافظا لمحافظة غامد الزناد، عبدالرحمن بن منسي أحمد ال عصيدان محافظا لمحافظة الحجرة، عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد ثفيد وكيلاً لمحافظة لبجرشي، بندر بن سويلم بن سليم المطيري رئيسا لمركز معشوقة، تركي بن علي بن عبدالله الخثعمي رئيسا لمركز نيرا، فؤاد بن حسن بن عطية الزهراني رئيسًا لمركز جرب، وظافر بن صالح بن ظافر السبيعي رئيسًا لمركز الجنابين.



كما تقرر تكليف محمد بن عبدالله بن مشني الغامدي مستشارا بوكالة الإمارة للشؤون التنموية، عبدالله بن زايد بن منيخر الحربي مستشارا بالإدارة العامة للمستشارين، حسين بن حسن بن حسين العمري مستشارا بالادارة العامة للمستشارين، حميد بن محمد ألمتعب الغامدي لوكالة الإمارة للشؤون التنموية "مكتب تحقيق رؤية 2030"، محمد بن سالم بن محمد البقيصي مستشارا بالادارة العامة للمستشارين، سعيد بن محمد بن مصلح القرني الإدارة العامة للمتابعة، محمد بن علي بن عتيبي الغامدي مديرا عاما للإدارة المالية، سعيد بن أحمد بن بخيت الغامدي مديرا عاما لإدارة الحقوق الخاصة، بندر بن عبدالله بن سعيد الزهراني رئيسا لوحدة الشؤون القانونية بالإضافة إلى عمله، صقر بن عبدالعزيز بالرقوش الزهراني مديرا لإدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، علي بن جرادان بن فرج العمري رئيسا للخويا ومسؤولا للضيافات الخاصة بالامير، احمد بن سعيد بن سبتي الغامدي مديرا لإدارة التشغيل والصيانة، بدر بن سعيد بن محمد بن سويد رئيسا لقسم التدقيق بالإدارة المالية، عبدالله بن احمد بن عبدالله الجابري مسؤولا عن الضيافات والمناسبات بالإمارة إضافة إلى عمله، صالح بن حميد السلمي مديرا لمكتب وكيل الإمارة، سعيد بن علي الكبيري الغامدي رئيسا لقسم الحركة بإدارة التشغيل والصيانة، علي بن عثمان بن صقر الغامدي مديرا لإدارة الاراضي والعقار ومسؤول وحدة إجابة، علي بن علي أل هباد الغامدي مديرا لإدارة القضايا والمطالبات الخاصة، علي بن عبدالله بن عبدالله الشمراني للعمل بوحدة الشؤون القانونية، فيصل بن علي بن عبدالخالق الغامدي للعمل بوكالة الإمارة للشؤون التنموية، غرم الله بن أحمد عبدالمجيد الزهراني مساعدا لرئيس الخويا.



كما شملت القرارات إعادة تشكيل لجنة الترقيات حيث تقرر تكليف وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عضوا، مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية عضوا، مدير إدارة الموارد البشرية عضوا، رئيس قسم التوظيف عضوا ورئيس قسم الترقيات عضوا.



وشملت القرارات تكليف وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية بالإشراف على "إدارة التطوير السياحي , إدارة المركز الحضاري , إدارة مركز الاستثمار السياحي , إدارة شؤون اللجان".



وتقرر تشكيل لجنة مركزية بالإمارة برئاسة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية , ووكيل الامارة المساعد لشؤون الحقوق, والمشرف العام على لجان مراقبة الاراضي وإزالة التعديات بالمنطقة, لوضع آلية أعمال لجان التعديات.



كما تضمنت القرارات تكليف وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية أمينا عاما للجنة التوطين، إضافة إلى تكليف أحمد بن صالح السياري الغامدي بأن يكون متحدثاً إعلامياً باسم إمارة المنطقة بالإضافة إلى عمله مديرا عاما لمكتب أمير المنطقة.



وتقرر كذلك تكليف فارس بن دبيان بن معيض السبيعي مديراً للشؤون الخاصة بمكتب أمير المنطقة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439 02:48 PM

أمير الباحة يكلّف محافظين ووكلاء.. و"السياري" متحدثاً للإمارة القرارات جاءت في إطار تطوير العمل الإداري لخدمة المنطقة وأهلها





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أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز عدداً من القرارات الادارية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بديوان الإمارة فضلاً عن حاجة بعض الوكالات المساعدة وإدارات العموم إلى الدعم بموظفين.



وشملت التنقلات بعض محافظات ومراكز المنطقة في إطار تطوير العمل الإداري لخدمة المنطقة وأهلها.



وتضمنت القرارات إنشاء عدد من الوحدات المرتبطة بوكيل إمارة المنطقة وهي "وحدة الشؤون القانونية – وحدة إجابة" لمتابعة كل ما يخص الشؤون القانونية والإفادات المطلوبة.



وتقرر تكليف أحمد بن سعد الحوتان للقيام بمهام عمل وكيل الإمارة المساعد للشون التنموية، وتكليف عبدالله بن أحمد بن محمد الزهراني للقيام بمهام عمل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية.



واعتباراً من تاريخ 1/9/1439هـ تقرر تكليف فيحان بن حمود بن سحلي العتيبي محافظا لمحافظة المخواة، عبدالله بن حمدان بن عطية العويدي محافظا لمحافظة قلوة، نايف بن محمد بن عبدالعزيز الهزاني محافظا لمحافظة غامد الزناد، عبدالرحمن بن منسي أحمد ال عصيدان محافظا لمحافظة الحجرة، عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد ثفيد وكيلاً لمحافظة لبجرشي، بندر بن سويلم بن سليم المطيري رئيسا لمركز معشوقة، تركي بن علي بن عبدالله الخثعمي رئيسا لمركز نيرا، فؤاد بن حسن بن عطية الزهراني رئيسًا لمركز جرب، وظافر بن صالح بن ظافر السبيعي رئيسًا لمركز الجنابين.



كما تقرر تكليف محمد بن عبدالله بن مشني الغامدي مستشارا بوكالة الإمارة للشؤون التنموية، عبدالله بن زايد بن منيخر الحربي مستشارا بالإدارة العامة للمستشارين، حسين بن حسن بن حسين العمري مستشارا بالادارة العامة للمستشارين، حميد بن محمد ألمتعب الغامدي لوكالة الإمارة للشؤون التنموية "مكتب تحقيق رؤية 2030"، محمد بن سالم بن محمد البقيصي مستشارا بالادارة العامة للمستشارين، سعيد بن محمد بن مصلح القرني الإدارة العامة للمتابعة، محمد بن علي بن عتيبي الغامدي مديرا عاما للإدارة المالية، سعيد بن أحمد بن بخيت الغامدي مديرا عاما لإدارة الحقوق الخاصة، بندر بن عبدالله بن سعيد الزهراني رئيسا لوحدة الشؤون القانونية بالإضافة إلى عمله، صقر بن عبدالعزيز بالرقوش الزهراني مديرا لإدارة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، علي بن جرادان بن فرج العمري رئيسا للخويا ومسؤولا للضيافات الخاصة بالامير، احمد بن سعيد بن سبتي الغامدي مديرا لإدارة التشغيل والصيانة، بدر بن سعيد بن محمد بن سويد رئيسا لقسم التدقيق بالإدارة المالية، عبدالله بن احمد بن عبدالله الجابري مسؤولا عن الضيافات والمناسبات بالإمارة إضافة إلى عمله، صالح بن حميد السلمي مديرا لمكتب وكيل الإمارة، سعيد بن علي الكبيري الغامدي رئيسا لقسم الحركة بإدارة التشغيل والصيانة، علي بن عثمان بن صقر الغامدي مديرا لإدارة الاراضي والعقار ومسؤول وحدة إجابة، علي بن علي أل هباد الغامدي مديرا لإدارة القضايا والمطالبات الخاصة، علي بن عبدالله بن عبدالله الشمراني للعمل بوحدة الشؤون القانونية، فيصل بن علي بن عبدالخالق الغامدي للعمل بوكالة الإمارة للشؤون التنموية، غرم الله بن أحمد عبدالمجيد الزهراني مساعدا لرئيس الخويا.



كما شملت القرارات إعادة تشكيل لجنة الترقيات حيث تقرر تكليف وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عضوا، مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية عضوا، مدير إدارة الموارد البشرية عضوا، رئيس قسم التوظيف عضوا ورئيس قسم الترقيات عضوا.



وشملت القرارات تكليف وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية بالإشراف على "إدارة التطوير السياحي , إدارة المركز الحضاري , إدارة مركز الاستثمار السياحي , إدارة شؤون اللجان".



وتقرر تشكيل لجنة مركزية بالإمارة برئاسة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية , ووكيل الامارة المساعد لشؤون الحقوق, والمشرف العام على لجان مراقبة الاراضي وإزالة التعديات بالمنطقة, لوضع آلية أعمال لجان التعديات.



كما تضمنت القرارات تكليف وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية أمينا عاما للجنة التوطين، إضافة إلى تكليف أحمد بن صالح السياري الغامدي بأن يكون متحدثاً إعلامياً باسم إمارة المنطقة بالإضافة إلى عمله مديرا عاما لمكتب أمير المنطقة.



وتقرر كذلك تكليف فارس بن دبيان بن معيض السبيعي مديراً للشؤون الخاصة بمكتب أمير المنطقة.