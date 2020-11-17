النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبدالله بن فهد: استضافة المملكة لكأس العالم لقفز الحواجز نتاج دعم الحكومة

أعرب الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عن اعتزازه وفخره باختيار الاتحاد الدولي للفروسية المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية على جميع الأصعدة.

وقال: إن استضافة المملكة لهذا المحفل الدولي تأتي لما يحظى به القطاع الرياضي بصفة عامة والفروسية بشكل خاص من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- إلى جانب متابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، وحرص سموه على منافسة المملكة لاستضافة أبرز الأنشطة الرياضية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن العمل لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ سيبدأ من الآن للوصول إلى أفضل التجهيزات وتحقيق النجاح الكامل للبطولة بما يملكه أبناء المملكة من خبرات متراكمة لاستضافة الفعاليات الدولية.

كأس العالم لقفز الحواجز رئيس الاتحاد السعودي للفروسية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عبدالله بن فهد: استضافة المملكة لكأس العالم لقفز الحواجز نتاج دعم الحكومة
سبق

أعرب الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عن اعتزازه وفخره باختيار الاتحاد الدولي للفروسية المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية على جميع الأصعدة.

وقال: إن استضافة المملكة لهذا المحفل الدولي تأتي لما يحظى به القطاع الرياضي بصفة عامة والفروسية بشكل خاص من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- إلى جانب متابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، وحرص سموه على منافسة المملكة لاستضافة أبرز الأنشطة الرياضية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن العمل لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ سيبدأ من الآن للوصول إلى أفضل التجهيزات وتحقيق النجاح الكامل للبطولة بما يملكه أبناء المملكة من خبرات متراكمة لاستضافة الفعاليات الدولية.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
05:33 PM

عبدالله بن فهد: استضافة المملكة لكأس العالم لقفز الحواجز نتاج دعم الحكومة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
536

أعرب الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عن اعتزازه وفخره باختيار الاتحاد الدولي للفروسية المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية على جميع الأصعدة.

وقال: إن استضافة المملكة لهذا المحفل الدولي تأتي لما يحظى به القطاع الرياضي بصفة عامة والفروسية بشكل خاص من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- إلى جانب متابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، وحرص سموه على منافسة المملكة لاستضافة أبرز الأنشطة الرياضية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن العمل لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ سيبدأ من الآن للوصول إلى أفضل التجهيزات وتحقيق النجاح الكامل للبطولة بما يملكه أبناء المملكة من خبرات متراكمة لاستضافة الفعاليات الدولية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,533
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,356
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,737
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,025

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة