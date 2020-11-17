عن تشكيل الحكومة اللبنانية.."بري": الأمور تزيد تعقيداً

المتظاهرون يصرون على أن "الصفدي" أحد الفاسدين

نقلت صحيفة الجمهورية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت) قوله: "إن الأمور تزيد تعقيدًا ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الأزمة، في تعليقه على عدم توصل الأطراف بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق مطلوب لتشكيل حكومة جديدة.

وبدا من تصريحات مصادر سياسية وتقارير إعلامية قبل يومين أن لبنان يتجه إلى توافق على رئيس جديد للوزراء بعد أن وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وميليشيا حزب الله وحليفتها حركة أمل على تأييد رئاسة وزير المال السابق محمد الصفدي للحكومة.

لكن أيًا من القوى السياسية لم تصدق رسميًا على "الصفدي"، كما لم يتحدد تاريخ للمشاورات الرسمية اللازمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وفقاً لـ"رويترز".