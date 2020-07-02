أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان طلال فهد الشمري قرارًا يقضي بترقية زايد بن عدله للمرتبة السادسة واستمرار تكليفه مديرًا لمكتب رئيس البلدية.
ابن عدله إلى المرتبة السادسة
أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان طلال فهد الشمري قرارًا يقضي بترقية زايد بن عدله للمرتبة السادسة واستمرار تكليفه مديرًا لمكتب رئيس البلدية.
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ابن عدله إلى المرتبة السادسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-02
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:30 PM
ابن عدله إلى المرتبة السادسة
أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان طلال فهد الشمري قرارًا يقضي بترقية زايد بن عدله للمرتبة السادسة واستمرار تكليفه مديرًا لمكتب رئيس البلدية.
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