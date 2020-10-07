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فلسطين .. إصابة 510 أشخاص خلال الـ 24 ساعة

الفيروس أودى بحياة 6 مرضى

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.1 في المائة.

وأضافت الوزارة أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 14.1 في المائة، فيما وصلت نسبة الوفيات إلى 0.8 في المائة من مجمل الإصابات.

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فلسطين .. إصابة 510 أشخاص خلال الـ 24 ساعة
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.1 في المائة.

وأضافت الوزارة أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 14.1 في المائة، فيما وصلت نسبة الوفيات إلى 0.8 في المائة من مجمل الإصابات.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:03 PM

فلسطين .. إصابة 510 أشخاص خلال الـ 24 ساعة

الفيروس أودى بحياة 6 مرضى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.1 في المائة.

وأضافت الوزارة أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 14.1 في المائة، فيما وصلت نسبة الوفيات إلى 0.8 في المائة من مجمل الإصابات.

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