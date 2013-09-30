النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

"التأمينات": تمديد الدعم للعاملين السعوديين بالسياحة حتى هذا التاريخ.. هنا التفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموافقة على تمديد الدعم للعاملين بقطاع السياحة ضمن الأنشطة المتضررة والمستمر تضررها من جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2021 ميلادي.

وذكرت المؤسسة أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي ما زالت متضررة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.

وبينت أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
"التأمينات": تمديد الدعم للعاملين السعوديين بالسياحة حتى هذا التاريخ.. هنا التفاصيل
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموافقة على تمديد الدعم للعاملين بقطاع السياحة ضمن الأنشطة المتضررة والمستمر تضررها من جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2021 ميلادي.

وذكرت المؤسسة أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي ما زالت متضررة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.

وبينت أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
09:50 PM

"التأمينات": تمديد الدعم للعاملين السعوديين بالسياحة حتى هذا التاريخ.. هنا التفاصيل

A A A
خالد خليل - الرياض
1
3,423

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموافقة على تمديد الدعم للعاملين بقطاع السياحة ضمن الأنشطة المتضررة والمستمر تضررها من جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2021 ميلادي.

وذكرت المؤسسة أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي ما زالت متضررة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.

وبينت أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,462
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,947

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة