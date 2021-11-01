"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية"
يهدف إلى تنمية المهارات القيادية للنساء
نالت مساعد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة للخدمات التمريضية، رويدا بنت محمد نحولي، على شهادة برنامج "قيادات عالمية".
جاء ذلك، بالشراكة مع جامعة جورج تاون الأمريكية (مدرسة ماك دونا لإدارة الأعمال).
وتعد "نحولي" من القيادات النسائية اللائي مثلن المملكة في الدفعة الأولى من البرنامج الأكاديمي الذي يهدف إلى تنمية المهارات القيادية للنساء وتمكينهن من استيفاء متطلبات العمل في المناصب القيادية.
"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-01
نالت مساعد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة للخدمات التمريضية، رويدا بنت محمد نحولي، على شهادة برنامج "قيادات عالمية".
جاء ذلك، بالشراكة مع جامعة جورج تاون الأمريكية (مدرسة ماك دونا لإدارة الأعمال).
وتعد "نحولي" من القيادات النسائية اللائي مثلن المملكة في الدفعة الأولى من البرنامج الأكاديمي الذي يهدف إلى تنمية المهارات القيادية للنساء وتمكينهن من استيفاء متطلبات العمل في المناصب القيادية.
01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
07:55 PM
"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية"
يهدف إلى تنمية المهارات القيادية للنساء
نالت مساعد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة للخدمات التمريضية، رويدا بنت محمد نحولي، على شهادة برنامج "قيادات عالمية".
جاء ذلك، بالشراكة مع جامعة جورج تاون الأمريكية (مدرسة ماك دونا لإدارة الأعمال).
وتعد "نحولي" من القيادات النسائية اللائي مثلن المملكة في الدفعة الأولى من البرنامج الأكاديمي الذي يهدف إلى تنمية المهارات القيادية للنساء وتمكينهن من استيفاء متطلبات العمل في المناصب القيادية.