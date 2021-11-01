"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية"

يهدف إلى تنمية المهارات القيادية للنساء

‬ نالت مساعد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة للخدمات التمريضية، رويدا بنت محمد نحولي، على شهادة برنامج "قيادات عالمية".

جاء ذلك، بالشراكة مع جامعة جورج تاون الأمريكية (مدرسة ماك دونا لإدارة الأعمال).

وتعد "نحولي" من القيادات النسائية اللائي مثلن المملكة في الدفعة الأولى من البرنامج الأكاديمي الذي يهدف إلى تنمية المهارات القيادية للنساء وتمكينهن من استيفاء متطلبات العمل في المناصب القيادية.