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بالفيديو.. "فيصل بن سلمان" لـ"عثمان طه": أمثل أبناء المدينة المنورة في نقل سعادتهم بمنحكم الجنسية السعودية

خلال زيارته شيخ الخطاطين في منزله

زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان شيخ الخطاطين "عثمان طه" في منزله مهنئاً له على صدور القرار السامي بمنحه الجنسية السعودية على ما قدمه في خدمة القرآن الكريم طوال ٣٨ عاماً، ومنها خطّه بيده ١٢ نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة.

وفي سياق الزيارة، أكد الأمير فيصل بن سلمان أن الشيخ عثمان طه أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام، مشيداً بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ الثمانينيات الميلادية.

بدوره، أكد الشيخ عثمان طه الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة، اعتزازه بهذا التكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والذي يعكس العناية التي توليها المملكة قيادةً وشعباً بالقرآن الكريم وأهله، كما ثمن خطاط المصحف زيارة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان معتبراً أنها جاءت تجسيداً للفرحة الغامرة التي عبّر عنها أهالي وأعيان المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.

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بالفيديو.. "فيصل بن سلمان" لـ"عثمان طه": أمثل أبناء المدينة المنورة في نقل سعادتهم بمنحكم الجنسية السعودية
سبق

زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان شيخ الخطاطين "عثمان طه" في منزله مهنئاً له على صدور القرار السامي بمنحه الجنسية السعودية على ما قدمه في خدمة القرآن الكريم طوال ٣٨ عاماً، ومنها خطّه بيده ١٢ نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة.

وفي سياق الزيارة، أكد الأمير فيصل بن سلمان أن الشيخ عثمان طه أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام، مشيداً بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ الثمانينيات الميلادية.

بدوره، أكد الشيخ عثمان طه الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة، اعتزازه بهذا التكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والذي يعكس العناية التي توليها المملكة قيادةً وشعباً بالقرآن الكريم وأهله، كما ثمن خطاط المصحف زيارة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان معتبراً أنها جاءت تجسيداً للفرحة الغامرة التي عبّر عنها أهالي وأعيان المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
07:52 PM

بالفيديو.. "فيصل بن سلمان" لـ"عثمان طه": أمثل أبناء المدينة المنورة في نقل سعادتهم بمنحكم الجنسية السعودية

خلال زيارته شيخ الخطاطين في منزله

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
9
11,518

زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان شيخ الخطاطين "عثمان طه" في منزله مهنئاً له على صدور القرار السامي بمنحه الجنسية السعودية على ما قدمه في خدمة القرآن الكريم طوال ٣٨ عاماً، ومنها خطّه بيده ١٢ نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة.

وفي سياق الزيارة، أكد الأمير فيصل بن سلمان أن الشيخ عثمان طه أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام، مشيداً بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ الثمانينيات الميلادية.

بدوره، أكد الشيخ عثمان طه الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة، اعتزازه بهذا التكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والذي يعكس العناية التي توليها المملكة قيادةً وشعباً بالقرآن الكريم وأهله، كما ثمن خطاط المصحف زيارة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان معتبراً أنها جاءت تجسيداً للفرحة الغامرة التي عبّر عنها أهالي وأعيان المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.

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