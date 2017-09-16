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"التعليم" تستنكر حادثة "رمي الكتب" وتؤكد متابعة الواقعة مع الجهات المختصة

بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر كتبًا تعليمية ملقاة داخل حاوية في مكان مجهول

أصدرت وزارة التعليم بيانًا، عبَّرت فيه عن استنكارها واستغرابها من مقطع فيديو متداوَل لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة، مجمعة وملقاة في حاوية، مؤكدة عزمها على متابعة الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها ومَن يقف وراءها.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة في بيانها: "بذلت وزارة التعليم جهودًا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة وطباعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها لمدارس السعودية في المدن والمحافظات والقرى بنسبة 100 % قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ".

وأضافت: "عملت الوزارة على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات".

وتابعت: "تستغرب وزارة التعليم وتستنكر التصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة، لا تتوافر عادة في مدرسة واحدة، وهي مجمعة وملقاة في حاوية من قِبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين، وفي مكان مجهول، دون إفادة مصور المقطع أو مَن نشره بمكانها لنقوم باسترجاعها".

واختتمت بالقول: "إن وزارة التعليم من منطلق مسؤوليتها تؤكد أنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها ومَن يقف وراءها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تستنكر حادثة "رمي الكتب" وتؤكد متابعة الواقعة مع الجهات المختصة
سبق

أصدرت وزارة التعليم بيانًا، عبَّرت فيه عن استنكارها واستغرابها من مقطع فيديو متداوَل لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة، مجمعة وملقاة في حاوية، مؤكدة عزمها على متابعة الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها ومَن يقف وراءها.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة في بيانها: "بذلت وزارة التعليم جهودًا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة وطباعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها لمدارس السعودية في المدن والمحافظات والقرى بنسبة 100 % قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ".

وأضافت: "عملت الوزارة على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات".

وتابعت: "تستغرب وزارة التعليم وتستنكر التصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة، لا تتوافر عادة في مدرسة واحدة، وهي مجمعة وملقاة في حاوية من قِبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين، وفي مكان مجهول، دون إفادة مصور المقطع أو مَن نشره بمكانها لنقوم باسترجاعها".

واختتمت بالقول: "إن وزارة التعليم من منطلق مسؤوليتها تؤكد أنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها ومَن يقف وراءها".

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:16 AM

"التعليم" تستنكر حادثة "رمي الكتب" وتؤكد متابعة الواقعة مع الجهات المختصة

بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر كتبًا تعليمية ملقاة داخل حاوية في مكان مجهول

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فلاح الجوفان - الرياض
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أصدرت وزارة التعليم بيانًا، عبَّرت فيه عن استنكارها واستغرابها من مقطع فيديو متداوَل لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة، مجمعة وملقاة في حاوية، مؤكدة عزمها على متابعة الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها ومَن يقف وراءها.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة في بيانها: "بذلت وزارة التعليم جهودًا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة وطباعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها لمدارس السعودية في المدن والمحافظات والقرى بنسبة 100 % قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ".

وأضافت: "عملت الوزارة على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات".

وتابعت: "تستغرب وزارة التعليم وتستنكر التصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة، لا تتوافر عادة في مدرسة واحدة، وهي مجمعة وملقاة في حاوية من قِبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين، وفي مكان مجهول، دون إفادة مصور المقطع أو مَن نشره بمكانها لنقوم باسترجاعها".

واختتمت بالقول: "إن وزارة التعليم من منطلق مسؤوليتها تؤكد أنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها ومَن يقف وراءها".

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