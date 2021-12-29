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أمطار الشرقية تزيد عدد معداتها المتطورة لنزح مياه الأمطار

بطاقة استيعابية تصل إلى 720م3 في الساعة

رفعت أمانة المنطقة الشرقية عدد معداتها ذات التقنية العالية والمتطورة المستخدمة في نزح مياه الأمطار.

بإضافة سبع معدات جديدة مزودة بتقنيات عالية، تعمل على نزح مياه الأمطار والدخول في المواقع المتضررة نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار، بطاقة استيعابية تصل إلى 720 متراً مكعباً في الساعة.

جاء ذلك ضمن خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لموسم هذا العام 1443هـ، والاستعدادات وتسخير كل الإمكانات لخدمة عدد من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار بالمنطقة، بالإضافة إلى خدمة المناطق غير المخدومة بشبكات التصريف.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن التقنيات التي حرصت أمانة الشرقية على توفيرها وزيادة عددها للاستعداد لموسم الأمطار، والتي سيعمل عليها مركز الأزمات والمخاطر في وكالة التعمير والمشاريع، تمثّلت في وحدة التدخل السريع لنزح مياه الأمطار.

وهي عبارة عن شاحنات تُعنى بنزح مياه الأمطار عبر مضخات مُدعمة بها؛ إذ إنها تقوم بالوصول في وقت قصير للمواقع المتضررة بالمياه؛ حيث تتكون من مضخة هيدروليكية، وخراطيم هيدروليكية وخراطيم نزح مياه الأمطار، ومضخة غاطسة، تعمل على مدار 24 ساعة، وتبلغ قدرتها لنزح المياه 720 متراً مكعبًا في الساعة.

وتعمل ضمن منظومة معالجة الأمطار التي طورتها للتدخل السريع وتنقلها للموقع المستهدف معالجته في مدة زمنية أقل لنزح مياه الأمطار، وتركز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة.

وأضاف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أن الأمانة تحرص كل الحرص على الاستفادة من جميع التقنيات الحديثة وتوظيفها ضمن خططها في سرعة الاستجابة والتعامل السريع مع نزح مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الشرقية تزيد عدد معداتها المتطورة لنزح مياه الأمطار
سبق

رفعت أمانة المنطقة الشرقية عدد معداتها ذات التقنية العالية والمتطورة المستخدمة في نزح مياه الأمطار.

بإضافة سبع معدات جديدة مزودة بتقنيات عالية، تعمل على نزح مياه الأمطار والدخول في المواقع المتضررة نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار، بطاقة استيعابية تصل إلى 720 متراً مكعباً في الساعة.

جاء ذلك ضمن خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لموسم هذا العام 1443هـ، والاستعدادات وتسخير كل الإمكانات لخدمة عدد من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار بالمنطقة، بالإضافة إلى خدمة المناطق غير المخدومة بشبكات التصريف.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن التقنيات التي حرصت أمانة الشرقية على توفيرها وزيادة عددها للاستعداد لموسم الأمطار، والتي سيعمل عليها مركز الأزمات والمخاطر في وكالة التعمير والمشاريع، تمثّلت في وحدة التدخل السريع لنزح مياه الأمطار.

وهي عبارة عن شاحنات تُعنى بنزح مياه الأمطار عبر مضخات مُدعمة بها؛ إذ إنها تقوم بالوصول في وقت قصير للمواقع المتضررة بالمياه؛ حيث تتكون من مضخة هيدروليكية، وخراطيم هيدروليكية وخراطيم نزح مياه الأمطار، ومضخة غاطسة، تعمل على مدار 24 ساعة، وتبلغ قدرتها لنزح المياه 720 متراً مكعبًا في الساعة.

وتعمل ضمن منظومة معالجة الأمطار التي طورتها للتدخل السريع وتنقلها للموقع المستهدف معالجته في مدة زمنية أقل لنزح مياه الأمطار، وتركز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة.

وأضاف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أن الأمانة تحرص كل الحرص على الاستفادة من جميع التقنيات الحديثة وتوظيفها ضمن خططها في سرعة الاستجابة والتعامل السريع مع نزح مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:38 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:32 AM

أمطار الشرقية تزيد عدد معداتها المتطورة لنزح مياه الأمطار

بطاقة استيعابية تصل إلى 720م3 في الساعة

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عبدالله السالم - الدمام
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1,585

رفعت أمانة المنطقة الشرقية عدد معداتها ذات التقنية العالية والمتطورة المستخدمة في نزح مياه الأمطار.

بإضافة سبع معدات جديدة مزودة بتقنيات عالية، تعمل على نزح مياه الأمطار والدخول في المواقع المتضررة نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار، بطاقة استيعابية تصل إلى 720 متراً مكعباً في الساعة.

جاء ذلك ضمن خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لموسم هذا العام 1443هـ، والاستعدادات وتسخير كل الإمكانات لخدمة عدد من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار بالمنطقة، بالإضافة إلى خدمة المناطق غير المخدومة بشبكات التصريف.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن التقنيات التي حرصت أمانة الشرقية على توفيرها وزيادة عددها للاستعداد لموسم الأمطار، والتي سيعمل عليها مركز الأزمات والمخاطر في وكالة التعمير والمشاريع، تمثّلت في وحدة التدخل السريع لنزح مياه الأمطار.

وهي عبارة عن شاحنات تُعنى بنزح مياه الأمطار عبر مضخات مُدعمة بها؛ إذ إنها تقوم بالوصول في وقت قصير للمواقع المتضررة بالمياه؛ حيث تتكون من مضخة هيدروليكية، وخراطيم هيدروليكية وخراطيم نزح مياه الأمطار، ومضخة غاطسة، تعمل على مدار 24 ساعة، وتبلغ قدرتها لنزح المياه 720 متراً مكعبًا في الساعة.

وتعمل ضمن منظومة معالجة الأمطار التي طورتها للتدخل السريع وتنقلها للموقع المستهدف معالجته في مدة زمنية أقل لنزح مياه الأمطار، وتركز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة.

وأضاف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أن الأمانة تحرص كل الحرص على الاستفادة من جميع التقنيات الحديثة وتوظيفها ضمن خططها في سرعة الاستجابة والتعامل السريع مع نزح مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

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