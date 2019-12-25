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"نايف للأمن الوطني" تعلن نتائج القبول للرتب العسكرية "رقيب وعريف"

دعت إلى التقيُّد بالتعليمات والحضور في المواعيد المحدّدة بمركز تدريب عسير

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني، نتائج القبول النهائي للرتب العسكرية "رقيب، عريف"، داعية المقبولين إلى التقيُّد بالتعليمات، والحضور وفق المواعيد المحددة لمركز التدريب بمنطقة عسير.

وقالت الكلية في إعلانها، إن الحضور سيكون يوم الأحد المقبل الساعة ٣ مساءً، مع ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية.

وطالبت بضرورة إحضار (٦) صور من الهوية الوطنية، ومثلها في العدد لهوية الأب وسجل الأسرة والمؤهل العلمي والإضافي، وتُوضع في ملف بلاستيكي.

وأتبعت في شروطها بأهمية إحضار (٦) صور بالزي السعودي مكشوف الرأس، ورقم الحساب البنكي (IBAN) مختوماً من البنك، مع حلاقة الرأس ماكينة رقم (١)، والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مع إحضار ما يثبت ذلك في حال التطعيم قبل الالتحاق بالدورة، وفي حال إحضار أدوية لا بد من وجود وصفة طبية.

وشدّدت "الكلية" على ضرورة إحضار هذه المستلزمات بشنطة رياضية (كتف) لون أسود، وعدم الحضور بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف، لافتة إلى أنه يمنع تماماً إحضار أجهزة الجوّال أو الشرائح أو وسائط التخزين أو الساعات اليدوية أو الولاعات أو الدخان بأنواعه.

كلية نايف للأمن الوطني القبول النهائي للرتب العسكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نايف للأمن الوطني" تعلن نتائج القبول للرتب العسكرية "رقيب وعريف"
سبق

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني، نتائج القبول النهائي للرتب العسكرية "رقيب، عريف"، داعية المقبولين إلى التقيُّد بالتعليمات، والحضور وفق المواعيد المحددة لمركز التدريب بمنطقة عسير.

وقالت الكلية في إعلانها، إن الحضور سيكون يوم الأحد المقبل الساعة ٣ مساءً، مع ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية.

وطالبت بضرورة إحضار (٦) صور من الهوية الوطنية، ومثلها في العدد لهوية الأب وسجل الأسرة والمؤهل العلمي والإضافي، وتُوضع في ملف بلاستيكي.

وأتبعت في شروطها بأهمية إحضار (٦) صور بالزي السعودي مكشوف الرأس، ورقم الحساب البنكي (IBAN) مختوماً من البنك، مع حلاقة الرأس ماكينة رقم (١)، والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مع إحضار ما يثبت ذلك في حال التطعيم قبل الالتحاق بالدورة، وفي حال إحضار أدوية لا بد من وجود وصفة طبية.

وشدّدت "الكلية" على ضرورة إحضار هذه المستلزمات بشنطة رياضية (كتف) لون أسود، وعدم الحضور بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف، لافتة إلى أنه يمنع تماماً إحضار أجهزة الجوّال أو الشرائح أو وسائط التخزين أو الساعات اليدوية أو الولاعات أو الدخان بأنواعه.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:59 PM

"نايف للأمن الوطني" تعلن نتائج القبول للرتب العسكرية "رقيب وعريف"

دعت إلى التقيُّد بالتعليمات والحضور في المواعيد المحدّدة بمركز تدريب عسير

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عمر السبيعي - الرياض
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أعلنت كلية نايف للأمن الوطني، نتائج القبول النهائي للرتب العسكرية "رقيب، عريف"، داعية المقبولين إلى التقيُّد بالتعليمات، والحضور وفق المواعيد المحددة لمركز التدريب بمنطقة عسير.

وقالت الكلية في إعلانها، إن الحضور سيكون يوم الأحد المقبل الساعة ٣ مساءً، مع ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية.

وطالبت بضرورة إحضار (٦) صور من الهوية الوطنية، ومثلها في العدد لهوية الأب وسجل الأسرة والمؤهل العلمي والإضافي، وتُوضع في ملف بلاستيكي.

وأتبعت في شروطها بأهمية إحضار (٦) صور بالزي السعودي مكشوف الرأس، ورقم الحساب البنكي (IBAN) مختوماً من البنك، مع حلاقة الرأس ماكينة رقم (١)، والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مع إحضار ما يثبت ذلك في حال التطعيم قبل الالتحاق بالدورة، وفي حال إحضار أدوية لا بد من وجود وصفة طبية.

وشدّدت "الكلية" على ضرورة إحضار هذه المستلزمات بشنطة رياضية (كتف) لون أسود، وعدم الحضور بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف، لافتة إلى أنه يمنع تماماً إحضار أجهزة الجوّال أو الشرائح أو وسائط التخزين أو الساعات اليدوية أو الولاعات أو الدخان بأنواعه.

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