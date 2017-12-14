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الغيابات تربك الهلال قبل مواجهة الترجي في "كأس العالم"

غاب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال، عن تدريبات الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي مساء الغد في كأس العالم للأندية؛ وذلك بسبب تعرضه إلى نزلة معوية، وسيتحدد مصيره بالمشاركة من عدمها مساء الغد.

وفي المقابل أعلن قوميز في تصريح صحفي عدم جاهزيته الكاملة للمواجهة؛ إذ يتوقع أن يتم وضعه على مقاعد البدلاء.

ميدانيًّا، أنهى الهلال تحضيراته بتدريب، بدأ بالجوانب الفنية قبل أن يشرح المدرب رازفان لوشيسكو الطريقة التي سيلعب بها قبل أن يختتم التدريب بمناورة.

الهلال كأس العالم للأندية 2019 كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الغيابات تربك الهلال قبل مواجهة الترجي في "كأس العالم"
سبق

غاب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال، عن تدريبات الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي مساء الغد في كأس العالم للأندية؛ وذلك بسبب تعرضه إلى نزلة معوية، وسيتحدد مصيره بالمشاركة من عدمها مساء الغد.

وفي المقابل أعلن قوميز في تصريح صحفي عدم جاهزيته الكاملة للمواجهة؛ إذ يتوقع أن يتم وضعه على مقاعد البدلاء.

ميدانيًّا، أنهى الهلال تحضيراته بتدريب، بدأ بالجوانب الفنية قبل أن يشرح المدرب رازفان لوشيسكو الطريقة التي سيلعب بها قبل أن يختتم التدريب بمناورة.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
09:51 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
03:01 PM

الغيابات تربك الهلال قبل مواجهة الترجي في "كأس العالم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
14,921

غاب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال، عن تدريبات الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي مساء الغد في كأس العالم للأندية؛ وذلك بسبب تعرضه إلى نزلة معوية، وسيتحدد مصيره بالمشاركة من عدمها مساء الغد.

وفي المقابل أعلن قوميز في تصريح صحفي عدم جاهزيته الكاملة للمواجهة؛ إذ يتوقع أن يتم وضعه على مقاعد البدلاء.

ميدانيًّا، أنهى الهلال تحضيراته بتدريب، بدأ بالجوانب الفنية قبل أن يشرح المدرب رازفان لوشيسكو الطريقة التي سيلعب بها قبل أن يختتم التدريب بمناورة.

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