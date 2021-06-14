النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

رسالة شفوية من الملك لـ"السلطان هيثم" نقلها وزير الخارجية

الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة

نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمانووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن الرسالة تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وجاء ذلك خلال استقبال السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ظهر اليوم، للأمير فيصل بن فرحان، حيث تم خلال المقابلة تناول العلاقات الثنائية المتميزة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة للسلطنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رسالة شفوية من الملك لـ"السلطان هيثم" نقلها وزير الخارجية
سبق

نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمانووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن الرسالة تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وجاء ذلك خلال استقبال السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ظهر اليوم، للأمير فيصل بن فرحان، حيث تم خلال المقابلة تناول العلاقات الثنائية المتميزة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة للسلطنة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
02:58 PM

رسالة شفوية من الملك لـ"السلطان هيثم" نقلها وزير الخارجية

الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,001

نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمانووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن الرسالة تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وجاء ذلك خلال استقبال السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ظهر اليوم، للأمير فيصل بن فرحان، حيث تم خلال المقابلة تناول العلاقات الثنائية المتميزة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة للسلطنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,763

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة