"السعودية" تؤكد أن الموقوفين تم إيقافهم لارتكابهم أعمالاً مخالفة للنظام والقانون

في ردٍّ على بيانات دول أوروبية

أكدت المملكة العربية السعودية خلال ممارستها حق الرد على ما جاء في بيانات دول الاتحاد الأوروبي والدنمارك وفنلندا وفرنسا والسويد وأيسلندا والنرويج استمرار جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة تعاونها مع مختلف المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وجاء بيان السعودية خلال مناقشة البند الرابع من بنود مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة في جنيف، الذي ألقاه السكرتير الأول ونائب رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف الأستاذ/ عبدالله بن مسعود القحطاني.

‎وأوضح بيان السعودية أن إيقاف مَن تم إيقافهم ليس له علاقة بممارستهم حقوقهم، أو لكونهم ناشطين حقوقيين، بل لارتكابهم أعمالاً مخالفة للنظام العام والقانون. كما أن السعودية ضمنت لهم التمتع الكامل بحقوقهم كموقوفين، وهم حاليًا يخضعون لإجراءات قضائية، تضمن لهم محاكمة عادلة.‎

وفيما يخص قضية مقتل المواطن/ جمال خاشقجي - رحمه الله - أكدت السعودية في بيانها أنها قد اتخذت الإجراءات المطلوبة كافة لضمان محاكمة عادلة وشفافة للمتورطين في هذه الجريمة البشعة، وبما يكفل لجميع الأطراف حقوقها القانونية. وقد كانت جلسات المحاكمة بحضور ممثلين من سفارات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، إضافة إلى تركيا ومنظمات حقوق الإنسان في السعودية. كما اتخذت السعودية إجراءات صارمة، تضمن عدم حصول مثل هذه الجريمة المروعة.

كما شدَّد البيان على رفض السعودية القاطع لأي محاولات لاستغلال قضية المواطن جمال خاشقجي، وقال: وندعو إلى التعامل مع القضايا الحقوقية في السعودية بشكل حيادي وموضوعي، وعدم الانسياق حول مصادر لا أساس لها.