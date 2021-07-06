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النقابة العامة للسيارات تجنِّد 1500 حافلة لنقل ضيوف الرحمن وفقًا للإجراءات الاحترازية

بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة

أنهت النقابة العامة للسيارات الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطة التشغيلية استعدادًا لنقل الحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة عبر 54 شركة؛ إذ جنّدت 1500 حافلة للخدمة وفقًا للإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، إضافة لـ 100 حافلة احتياطية مزودة بأحدث أنظمة الاتصال، ومتابعة الحركة ضمن باقات متعددة لنقل ضيوف الرحمن وفق منظومة عصرية متكاملة وانسيابية، تتسم بالكفاءة في التشغيل، وجودة في الأداء.

ودعمت النقابة خططها في النقل بـ1500 مرشد ومركز للقيادة والتحكم لمراقبة حركة الحافلات سعيًا إلى تحقيق معدلات متميزة في النقل الآمن للحجاج والسلاسة في الحركة في مواقع جغرافية متعددة؛ إذ يعد النقل العمود الفقري في عملية تنظيم الحج، وتسخير جل اهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله- بتحقيق أعلى درجات الرفاهية لتأمين جميع متطلبات النقل، وتسخير الجهود كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وقد وضعت آلية جلوس الحجاج داخل الحافلة بواقع 20 حاجًّا داخل الحافلة وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن النقابة تترسخ استراتيجيتها في توفير نقل آمن للحجاج لرحلة المشاعر المقدسة، ورحلات ما بين المدن بطريقة آمنة وميسرة، وذلك من خلال عناصر زيادة تفعيل شركات نقل الحجاج لخططها وبرامجها التشغيلية، وإعداد الخطط والدراسات اللازمة للنقل، ومراقبة خدمات النقل التي تقدمها شركات نقل الحجاج بالتنسيق المباشر، وتطبيق تعليمات ومعايير السلامة خلال مراحل نقل الحجاج والمتابعة.

وحول تسيير الحافلات بيَّن أنه جرى توزيع الحافلات إلى أربعة أقسام، وتحديد كل قسم بلون محدد، تشمل اللون الأحمر، والأخضر، والأصفر، والأزرق، وربط كل لون بمسار معيَّن، وموقع سكن معيَّن.

ونوّه بالسعي نحو تقديم خدمات الصيانة والتشغيل على طرق ومدن الحج والمشاعر المقدسة على مدار الساعة، وتوفير خدمات نقل متنوعة ومتعددة المستويات، وتطوير أداء العاملين واستمرار المراقبة والتقييم، وانتهاج أنماط متعددة ومتميزة من النقل. أيضًا هناك فِرق إشراف ميداني متصلة مع مكاتب التنسيق على مدار الساعة، يقع على عاتقها ضمان ديناميكية العمل والاتصال المباشر، والتأكد من كفاءة وعمل التجهيزات الميدانية البشرية والآلية، والتأكد بشكل مباشر من نجاعة سير الخطط التشغيلية؛ ليمكن إضفاء معايير متقدمة في الجودة على النطاق الحركي، ومراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب حسب معايير الأداء المستهدفة.

وأفاد بأنه يوجد في حج هذا العام 4 مراكز للاستقبال والتفويج والمساندة على مداخل مكة المكرمة في كل من النورية، والزايدي، والشرائع، والهدا، فيما تؤدي 31 دورية ميدانية دورها، وتوفر النقابة أيضًا 40 ورشة متنقلة و28 ونشًا للسحب متوافرة على الطرق. لافتًا النظر إلى أن النقابة العامة للسيارات تمتلك منصات تقنية متعددة، تساعدها على تنفيذ أهدافها بعناية؛ فهي تتحرك وفق روزنامة خدمات متعاضدة كمركز معلومات النقل، وبها غرفة قيادة وتحكم، تهدف إلى تسخير التقنية لرصد ومعالجة البلاغات آليًّا بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات، وتقوم غرفة القيادة أيضًا برصد الأعطال آليًّا، وتحويلها للفِرق الميدانية لمعالجتها، وكذلك قياس مؤشرات الأداء بما يسهم في تجويد الخدمة بالاستفادة من النتائج المتحققة في كل موسم. أيضًا ترتبط بمركز المعلومات منصة "ضيف" الإلكترونية التي تُعنى بعملية تتبُّع الحافلات وإرشادها وتشغيلها وجدولتها، وكل ذلك يتم من أجل توفير الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النقابة العامة للسيارات تجنِّد 1500 حافلة لنقل ضيوف الرحمن وفقًا للإجراءات الاحترازية
سبق

أنهت النقابة العامة للسيارات الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطة التشغيلية استعدادًا لنقل الحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة عبر 54 شركة؛ إذ جنّدت 1500 حافلة للخدمة وفقًا للإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، إضافة لـ 100 حافلة احتياطية مزودة بأحدث أنظمة الاتصال، ومتابعة الحركة ضمن باقات متعددة لنقل ضيوف الرحمن وفق منظومة عصرية متكاملة وانسيابية، تتسم بالكفاءة في التشغيل، وجودة في الأداء.

ودعمت النقابة خططها في النقل بـ1500 مرشد ومركز للقيادة والتحكم لمراقبة حركة الحافلات سعيًا إلى تحقيق معدلات متميزة في النقل الآمن للحجاج والسلاسة في الحركة في مواقع جغرافية متعددة؛ إذ يعد النقل العمود الفقري في عملية تنظيم الحج، وتسخير جل اهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله- بتحقيق أعلى درجات الرفاهية لتأمين جميع متطلبات النقل، وتسخير الجهود كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وقد وضعت آلية جلوس الحجاج داخل الحافلة بواقع 20 حاجًّا داخل الحافلة وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن النقابة تترسخ استراتيجيتها في توفير نقل آمن للحجاج لرحلة المشاعر المقدسة، ورحلات ما بين المدن بطريقة آمنة وميسرة، وذلك من خلال عناصر زيادة تفعيل شركات نقل الحجاج لخططها وبرامجها التشغيلية، وإعداد الخطط والدراسات اللازمة للنقل، ومراقبة خدمات النقل التي تقدمها شركات نقل الحجاج بالتنسيق المباشر، وتطبيق تعليمات ومعايير السلامة خلال مراحل نقل الحجاج والمتابعة.

وحول تسيير الحافلات بيَّن أنه جرى توزيع الحافلات إلى أربعة أقسام، وتحديد كل قسم بلون محدد، تشمل اللون الأحمر، والأخضر، والأصفر، والأزرق، وربط كل لون بمسار معيَّن، وموقع سكن معيَّن.

ونوّه بالسعي نحو تقديم خدمات الصيانة والتشغيل على طرق ومدن الحج والمشاعر المقدسة على مدار الساعة، وتوفير خدمات نقل متنوعة ومتعددة المستويات، وتطوير أداء العاملين واستمرار المراقبة والتقييم، وانتهاج أنماط متعددة ومتميزة من النقل. أيضًا هناك فِرق إشراف ميداني متصلة مع مكاتب التنسيق على مدار الساعة، يقع على عاتقها ضمان ديناميكية العمل والاتصال المباشر، والتأكد من كفاءة وعمل التجهيزات الميدانية البشرية والآلية، والتأكد بشكل مباشر من نجاعة سير الخطط التشغيلية؛ ليمكن إضفاء معايير متقدمة في الجودة على النطاق الحركي، ومراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب حسب معايير الأداء المستهدفة.

وأفاد بأنه يوجد في حج هذا العام 4 مراكز للاستقبال والتفويج والمساندة على مداخل مكة المكرمة في كل من النورية، والزايدي، والشرائع، والهدا، فيما تؤدي 31 دورية ميدانية دورها، وتوفر النقابة أيضًا 40 ورشة متنقلة و28 ونشًا للسحب متوافرة على الطرق. لافتًا النظر إلى أن النقابة العامة للسيارات تمتلك منصات تقنية متعددة، تساعدها على تنفيذ أهدافها بعناية؛ فهي تتحرك وفق روزنامة خدمات متعاضدة كمركز معلومات النقل، وبها غرفة قيادة وتحكم، تهدف إلى تسخير التقنية لرصد ومعالجة البلاغات آليًّا بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات، وتقوم غرفة القيادة أيضًا برصد الأعطال آليًّا، وتحويلها للفِرق الميدانية لمعالجتها، وكذلك قياس مؤشرات الأداء بما يسهم في تجويد الخدمة بالاستفادة من النتائج المتحققة في كل موسم. أيضًا ترتبط بمركز المعلومات منصة "ضيف" الإلكترونية التي تُعنى بعملية تتبُّع الحافلات وإرشادها وتشغيلها وجدولتها، وكل ذلك يتم من أجل توفير الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:46 PM

النقابة العامة للسيارات تجنِّد 1500 حافلة لنقل ضيوف الرحمن وفقًا للإجراءات الاحترازية

بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أنهت النقابة العامة للسيارات الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطة التشغيلية استعدادًا لنقل الحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة عبر 54 شركة؛ إذ جنّدت 1500 حافلة للخدمة وفقًا للإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، إضافة لـ 100 حافلة احتياطية مزودة بأحدث أنظمة الاتصال، ومتابعة الحركة ضمن باقات متعددة لنقل ضيوف الرحمن وفق منظومة عصرية متكاملة وانسيابية، تتسم بالكفاءة في التشغيل، وجودة في الأداء.

ودعمت النقابة خططها في النقل بـ1500 مرشد ومركز للقيادة والتحكم لمراقبة حركة الحافلات سعيًا إلى تحقيق معدلات متميزة في النقل الآمن للحجاج والسلاسة في الحركة في مواقع جغرافية متعددة؛ إذ يعد النقل العمود الفقري في عملية تنظيم الحج، وتسخير جل اهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله- بتحقيق أعلى درجات الرفاهية لتأمين جميع متطلبات النقل، وتسخير الجهود كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وقد وضعت آلية جلوس الحجاج داخل الحافلة بواقع 20 حاجًّا داخل الحافلة وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن النقابة تترسخ استراتيجيتها في توفير نقل آمن للحجاج لرحلة المشاعر المقدسة، ورحلات ما بين المدن بطريقة آمنة وميسرة، وذلك من خلال عناصر زيادة تفعيل شركات نقل الحجاج لخططها وبرامجها التشغيلية، وإعداد الخطط والدراسات اللازمة للنقل، ومراقبة خدمات النقل التي تقدمها شركات نقل الحجاج بالتنسيق المباشر، وتطبيق تعليمات ومعايير السلامة خلال مراحل نقل الحجاج والمتابعة.

وحول تسيير الحافلات بيَّن أنه جرى توزيع الحافلات إلى أربعة أقسام، وتحديد كل قسم بلون محدد، تشمل اللون الأحمر، والأخضر، والأصفر، والأزرق، وربط كل لون بمسار معيَّن، وموقع سكن معيَّن.

ونوّه بالسعي نحو تقديم خدمات الصيانة والتشغيل على طرق ومدن الحج والمشاعر المقدسة على مدار الساعة، وتوفير خدمات نقل متنوعة ومتعددة المستويات، وتطوير أداء العاملين واستمرار المراقبة والتقييم، وانتهاج أنماط متعددة ومتميزة من النقل. أيضًا هناك فِرق إشراف ميداني متصلة مع مكاتب التنسيق على مدار الساعة، يقع على عاتقها ضمان ديناميكية العمل والاتصال المباشر، والتأكد من كفاءة وعمل التجهيزات الميدانية البشرية والآلية، والتأكد بشكل مباشر من نجاعة سير الخطط التشغيلية؛ ليمكن إضفاء معايير متقدمة في الجودة على النطاق الحركي، ومراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب حسب معايير الأداء المستهدفة.

وأفاد بأنه يوجد في حج هذا العام 4 مراكز للاستقبال والتفويج والمساندة على مداخل مكة المكرمة في كل من النورية، والزايدي، والشرائع، والهدا، فيما تؤدي 31 دورية ميدانية دورها، وتوفر النقابة أيضًا 40 ورشة متنقلة و28 ونشًا للسحب متوافرة على الطرق. لافتًا النظر إلى أن النقابة العامة للسيارات تمتلك منصات تقنية متعددة، تساعدها على تنفيذ أهدافها بعناية؛ فهي تتحرك وفق روزنامة خدمات متعاضدة كمركز معلومات النقل، وبها غرفة قيادة وتحكم، تهدف إلى تسخير التقنية لرصد ومعالجة البلاغات آليًّا بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات، وتقوم غرفة القيادة أيضًا برصد الأعطال آليًّا، وتحويلها للفِرق الميدانية لمعالجتها، وكذلك قياس مؤشرات الأداء بما يسهم في تجويد الخدمة بالاستفادة من النتائج المتحققة في كل موسم. أيضًا ترتبط بمركز المعلومات منصة "ضيف" الإلكترونية التي تُعنى بعملية تتبُّع الحافلات وإرشادها وتشغيلها وجدولتها، وكل ذلك يتم من أجل توفير الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

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