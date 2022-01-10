أمطار "المدينة".. "الأرصاد" يرفع درجة الإنذار: تساقط للبرد وجريان للسيول

تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة إلى "تنبيه متقدّم"، واحتمال تساقط البرد، وجريان السيول، تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة، والمحافظات التابعة.

وتوقّع المركز، أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 مساءً، وتشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، المهد، بدر، وخيبر ووادي الفرع ومراكز الأكحل والهندية واليتمة.