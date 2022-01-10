أمطار "المدينة".. "الأرصاد" يرفع درجة الإنذار: تساقط للبرد وجريان للسيول
تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة
رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة إلى "تنبيه متقدّم"، واحتمال تساقط البرد، وجريان السيول، تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة، والمحافظات التابعة.
وتوقّع المركز، أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 مساءً، وتشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، المهد، بدر، وخيبر ووادي الفرع ومراكز الأكحل والهندية واليتمة.
أمطار "المدينة".. "الأرصاد" يرفع درجة الإنذار: تساقط للبرد وجريان للسيول
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-10
رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة إلى "تنبيه متقدّم"، واحتمال تساقط البرد، وجريان السيول، تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة، والمحافظات التابعة.
وتوقّع المركز، أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 مساءً، وتشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، المهد، بدر، وخيبر ووادي الفرع ومراكز الأكحل والهندية واليتمة.
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:51 AM
أمطار "المدينة".. "الأرصاد" يرفع درجة الإنذار: تساقط للبرد وجريان للسيول
تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة
رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة إلى "تنبيه متقدّم"، واحتمال تساقط البرد، وجريان السيول، تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة، والمحافظات التابعة.
وتوقّع المركز، أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 مساءً، وتشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، المهد، بدر، وخيبر ووادي الفرع ومراكز الأكحل والهندية واليتمة.