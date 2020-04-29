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كورونا.. المغرب تسجل 69 إصابة جديدة بالفيروس

أصبح العدد الإجمالي للمصابين 4321

أعلنت المغرب تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 4321، فيما بلغ عدد الوفيات إلى اليوم 168 بعد تسجيل 3 وفيات أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 928 في المجموع بعد تعافي 150 شخصاً، وإن نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 28609 حالات.
وأكدت الوزارة أن جهة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 25%، متبوعة بمراكش بـ21%، تليهما طنجة بـ13% ثم فاس بـ12%.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. المغرب تسجل 69 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

أعلنت المغرب تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 4321، فيما بلغ عدد الوفيات إلى اليوم 168 بعد تسجيل 3 وفيات أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 928 في المجموع بعد تعافي 150 شخصاً، وإن نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 28609 حالات.
وأكدت الوزارة أن جهة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 25%، متبوعة بمراكش بـ21%، تليهما طنجة بـ13% ثم فاس بـ12%.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:28 PM

كورونا.. المغرب تسجل 69 إصابة جديدة بالفيروس

أصبح العدد الإجمالي للمصابين 4321

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المغرب تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 4321، فيما بلغ عدد الوفيات إلى اليوم 168 بعد تسجيل 3 وفيات أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 928 في المجموع بعد تعافي 150 شخصاً، وإن نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 28609 حالات.
وأكدت الوزارة أن جهة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 25%، متبوعة بمراكش بـ21%، تليهما طنجة بـ13% ثم فاس بـ12%.

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