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أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

نفّذت أمانة منطقة عسير، أمس، 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالمنشآت التجارية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 15 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التقيد بلبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

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أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة منطقة عسير، أمس، 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالمنشآت التجارية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 15 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التقيد بلبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
05:00 PM

أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفّذت أمانة منطقة عسير، أمس، 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالمنشآت التجارية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 15 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التقيد بلبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

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