الرياض.. القبض على مواطن ثلاثيني تباهى بحيازته سلاحاً نارياً

ظهر في مقطع فيديو مستقلاً مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بحيازته سلاحاً نارياً، مستقلاً مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.