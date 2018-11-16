النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

"ضمان الرياض" يعزّز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية

من خلال ثلاثة برامج تثقيفية لـ"135" شخصًا خلال الشهر الحالي

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي شرق الرياض، خلال الشهر الحالي؛ ثلاثة برامج تثقيفية داخلية وخارجية؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى مستفيداته والموظفات وتعريف المجتمع بخدمات الضمان وفئاته المستفيدة.

أول تلك البرامج محاضرة تعريفية داخل المكتب قدمتها المدربة سلوى النخيلان، بعنوان "تمكين المستفيدات من العمل"، حضرتها 15 امرأة ضمانية، وتعرفن فيها على أهمية العمل في الإسلام وحياة الإنسان ومجالات العمل المتاحة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى عرض وافٍ عن البرامج المساندة التي تقدمها الوزارة للمرأة الضمانية العاملة.

كما شارك المكتب ببرنامج تعريفي آخر في مستشفى قوى الأمن، استمر يومين لتعريف الزوار والكادر الوظيفي في المستشفى الذين بلغ عددهم 100 سيدة ورجل بالخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي؛ من خلال توزيع الكتيبات والمطويات، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

وأقام المكتب أيضاً بالتعاون مع طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامجاً توعوياً داخلياً عن "العصا البيضاء" بحضور 20 سيدة من المستفيدات وموظفات المكتب.

واحتوى البرنامج على العديد من العروض المرئية والمحاضرات والمنشورات التي توضح أسباب كف البصر وأنواعه، وتشرح أجزاء العصا ودلالاتها وتستعرض أبرز العلماء المكفوفين عبر العصور.


وأوضحت مديرة المكتب بالإنابة نوف الدوسري، أن المكتب يسعى من خلال تنفيذ هذه البرامج الدورية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية، وتثقيف مستفيداته والموظفات في كافة مجالات الحياة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ضمان الرياض" يعزّز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية
سبق

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي شرق الرياض، خلال الشهر الحالي؛ ثلاثة برامج تثقيفية داخلية وخارجية؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى مستفيداته والموظفات وتعريف المجتمع بخدمات الضمان وفئاته المستفيدة.

أول تلك البرامج محاضرة تعريفية داخل المكتب قدمتها المدربة سلوى النخيلان، بعنوان "تمكين المستفيدات من العمل"، حضرتها 15 امرأة ضمانية، وتعرفن فيها على أهمية العمل في الإسلام وحياة الإنسان ومجالات العمل المتاحة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى عرض وافٍ عن البرامج المساندة التي تقدمها الوزارة للمرأة الضمانية العاملة.

كما شارك المكتب ببرنامج تعريفي آخر في مستشفى قوى الأمن، استمر يومين لتعريف الزوار والكادر الوظيفي في المستشفى الذين بلغ عددهم 100 سيدة ورجل بالخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي؛ من خلال توزيع الكتيبات والمطويات، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

وأقام المكتب أيضاً بالتعاون مع طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامجاً توعوياً داخلياً عن "العصا البيضاء" بحضور 20 سيدة من المستفيدات وموظفات المكتب.

واحتوى البرنامج على العديد من العروض المرئية والمحاضرات والمنشورات التي توضح أسباب كف البصر وأنواعه، وتشرح أجزاء العصا ودلالاتها وتستعرض أبرز العلماء المكفوفين عبر العصور.


وأوضحت مديرة المكتب بالإنابة نوف الدوسري، أن المكتب يسعى من خلال تنفيذ هذه البرامج الدورية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية، وتثقيف مستفيداته والموظفات في كافة مجالات الحياة.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
06:58 PM

"ضمان الرياض" يعزّز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية

من خلال ثلاثة برامج تثقيفية لـ"135" شخصًا خلال الشهر الحالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
60

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي شرق الرياض، خلال الشهر الحالي؛ ثلاثة برامج تثقيفية داخلية وخارجية؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى مستفيداته والموظفات وتعريف المجتمع بخدمات الضمان وفئاته المستفيدة.

أول تلك البرامج محاضرة تعريفية داخل المكتب قدمتها المدربة سلوى النخيلان، بعنوان "تمكين المستفيدات من العمل"، حضرتها 15 امرأة ضمانية، وتعرفن فيها على أهمية العمل في الإسلام وحياة الإنسان ومجالات العمل المتاحة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى عرض وافٍ عن البرامج المساندة التي تقدمها الوزارة للمرأة الضمانية العاملة.

كما شارك المكتب ببرنامج تعريفي آخر في مستشفى قوى الأمن، استمر يومين لتعريف الزوار والكادر الوظيفي في المستشفى الذين بلغ عددهم 100 سيدة ورجل بالخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي؛ من خلال توزيع الكتيبات والمطويات، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

وأقام المكتب أيضاً بالتعاون مع طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامجاً توعوياً داخلياً عن "العصا البيضاء" بحضور 20 سيدة من المستفيدات وموظفات المكتب.

واحتوى البرنامج على العديد من العروض المرئية والمحاضرات والمنشورات التي توضح أسباب كف البصر وأنواعه، وتشرح أجزاء العصا ودلالاتها وتستعرض أبرز العلماء المكفوفين عبر العصور.


وأوضحت مديرة المكتب بالإنابة نوف الدوسري، أن المكتب يسعى من خلال تنفيذ هذه البرامج الدورية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية، وتثقيف مستفيداته والموظفات في كافة مجالات الحياة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,586
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,883
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,479
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,460

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة