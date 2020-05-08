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"أبو عيون الزهيري" ينال ماجستير المحاسبة

يتلقى "عبدالله بن لاحق أبوعيون الزهيري"، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير، التهاني بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بمرتبة الشرف من الدرجة الثانية في تخصص "المحاسبة" من جامعة الملك خالد.

"سبق" تهنئ "أبو عيون الزهيري"، متمنية له التوفيق.

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"أبو عيون الزهيري" ينال ماجستير المحاسبة
سبق

يتلقى "عبدالله بن لاحق أبوعيون الزهيري"، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير، التهاني بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بمرتبة الشرف من الدرجة الثانية في تخصص "المحاسبة" من جامعة الملك خالد.

"سبق" تهنئ "أبو عيون الزهيري"، متمنية له التوفيق.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:24 AM

"أبو عيون الزهيري" ينال ماجستير المحاسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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يتلقى "عبدالله بن لاحق أبوعيون الزهيري"، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير، التهاني بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بمرتبة الشرف من الدرجة الثانية في تخصص "المحاسبة" من جامعة الملك خالد.

"سبق" تهنئ "أبو عيون الزهيري"، متمنية له التوفيق.

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