النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. توعية صحية بـ"لغة الإشارة" في "صحة بيشة" عن "كورونا"

قدمتها الأخصائية "المنبهي".. والمستفيدون منها 120 ألف شخص

قدَّمت أخصائية التمريض "فوزية المنبهي"، وهي مدربة لغة إشارة، توعية صحية بلغة الإشارة عن فيروس كورونا، وكيفية التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.

ونفَّذت "صحة بيشة" 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة في أربع محافظات، إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي.

وهدفت تلك الفعاليات إلى التوعية الصحية، وتعريفهم بالفيروس، وطرق تجنب نقله وانتشاره. وقد بلغ المستفيدون منها 12000 شخص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. توعية صحية بـ"لغة الإشارة" في "صحة بيشة" عن "كورونا"
سبق

قدَّمت أخصائية التمريض "فوزية المنبهي"، وهي مدربة لغة إشارة، توعية صحية بلغة الإشارة عن فيروس كورونا، وكيفية التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.

ونفَّذت "صحة بيشة" 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة في أربع محافظات، إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي.

وهدفت تلك الفعاليات إلى التوعية الصحية، وتعريفهم بالفيروس، وطرق تجنب نقله وانتشاره. وقد بلغ المستفيدون منها 12000 شخص.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:17 AM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:38 AM

بالفيديو.. توعية صحية بـ"لغة الإشارة" في "صحة بيشة" عن "كورونا"

قدمتها الأخصائية "المنبهي".. والمستفيدون منها 120 ألف شخص

A A A
سويد الحارثي - بيشة
0
614

قدَّمت أخصائية التمريض "فوزية المنبهي"، وهي مدربة لغة إشارة، توعية صحية بلغة الإشارة عن فيروس كورونا، وكيفية التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.

ونفَّذت "صحة بيشة" 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة في أربع محافظات، إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي.

وهدفت تلك الفعاليات إلى التوعية الصحية، وتعريفهم بالفيروس، وطرق تجنب نقله وانتشاره. وقد بلغ المستفيدون منها 12000 شخص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,137

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة