النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المرحبي: أعمال ترميم "عاجة القنفذة" محدودة جدًا وخارج فناء المدرسة

‪  أثنى على "سبق" مؤكدًا أنها صحيفة عُرفت بالمهنية والمصداقية العالية

قال المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة، محمد شار المرحبي، تعليقًا على ما نشرته "سبق" بتاريخ 1سبتمبر2019م الموافق 2 من المحرم 1441هـ تحت عنوان: (أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور)، إن أعمال الترميم المذكورة هي تعديل في باب غرفة الحارس بجعلها خارج فناء المدرسة، ووضع ساتر لدخول وخروج الطالبات والمعلمات حفاظًا على خصوصيتهن.

وأضاف أن المدرسة تقع في الجزء الشمالي من القرية، غربها مسجد وجنوبها شارع والشرق والشمال أرض فضاء، كما أن المدرسة تضم عددًا ليس بالقليل من الحجرات الدراسية والمعامل المجهزة؛ كونها تحوي مرحلتين متوسطة وثانوية وليس هناك أي نوع من الترميم أو دهن جدران المدرسة الداخلية.

وشدد "تعليم القنفذة" على أهمية التأكد من صحة أي خبر قبل نشره، مشيدًا بـ"سبق"؛ باعتبارها صحيفة عُرفت بالمهنية والمصداقية العالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المرحبي: أعمال ترميم "عاجة القنفذة" محدودة جدًا وخارج فناء المدرسة
سبق

قال المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة، محمد شار المرحبي، تعليقًا على ما نشرته "سبق" بتاريخ 1سبتمبر2019م الموافق 2 من المحرم 1441هـ تحت عنوان: (أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور)، إن أعمال الترميم المذكورة هي تعديل في باب غرفة الحارس بجعلها خارج فناء المدرسة، ووضع ساتر لدخول وخروج الطالبات والمعلمات حفاظًا على خصوصيتهن.

وأضاف أن المدرسة تقع في الجزء الشمالي من القرية، غربها مسجد وجنوبها شارع والشرق والشمال أرض فضاء، كما أن المدرسة تضم عددًا ليس بالقليل من الحجرات الدراسية والمعامل المجهزة؛ كونها تحوي مرحلتين متوسطة وثانوية وليس هناك أي نوع من الترميم أو دهن جدران المدرسة الداخلية.

وشدد "تعليم القنفذة" على أهمية التأكد من صحة أي خبر قبل نشره، مشيدًا بـ"سبق"؛ باعتبارها صحيفة عُرفت بالمهنية والمصداقية العالية.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:39 AM

المرحبي: أعمال ترميم "عاجة القنفذة" محدودة جدًا وخارج فناء المدرسة

‪  أثنى على "سبق" مؤكدًا أنها صحيفة عُرفت بالمهنية والمصداقية العالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,346

قال المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة، محمد شار المرحبي، تعليقًا على ما نشرته "سبق" بتاريخ 1سبتمبر2019م الموافق 2 من المحرم 1441هـ تحت عنوان: (أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور)، إن أعمال الترميم المذكورة هي تعديل في باب غرفة الحارس بجعلها خارج فناء المدرسة، ووضع ساتر لدخول وخروج الطالبات والمعلمات حفاظًا على خصوصيتهن.

وأضاف أن المدرسة تقع في الجزء الشمالي من القرية، غربها مسجد وجنوبها شارع والشرق والشمال أرض فضاء، كما أن المدرسة تضم عددًا ليس بالقليل من الحجرات الدراسية والمعامل المجهزة؛ كونها تحوي مرحلتين متوسطة وثانوية وليس هناك أي نوع من الترميم أو دهن جدران المدرسة الداخلية.

وشدد "تعليم القنفذة" على أهمية التأكد من صحة أي خبر قبل نشره، مشيدًا بـ"سبق"؛ باعتبارها صحيفة عُرفت بالمهنية والمصداقية العالية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,800
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,371
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,307
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,665

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة