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الرئاسة الجزائرية: "بوتفليقة" سيستقيل قبل 28 أبريل الجاري

سيصدر قرارات لتسيير مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان مساء اليوم (الاثنين) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019.

وأفاد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

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الرئاسة الجزائرية: "بوتفليقة" سيستقيل قبل 28 أبريل الجاري
سبق

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان مساء اليوم (الاثنين) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019.

وأفاد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:06 PM

الرئاسة الجزائرية: "بوتفليقة" سيستقيل قبل 28 أبريل الجاري

سيصدر قرارات لتسيير مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان مساء اليوم (الاثنين) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019.

وأفاد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

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