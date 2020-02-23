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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

المدني دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات ضمد، وفيفا، وهروب.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية ممطرة بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات ضمد، وفيفا، وهروب.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
12:50 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

المدني دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات ضمد، وفيفا، وهروب.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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