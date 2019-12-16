بعد مغادرته "فيفاء".. السائح "ايفان" يزور "الداير" و"ابن لبدة" يستقبله

أبهره متحف طلان والقهوة العربية والآثار بجبال بني مالك

استقبل محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، صباح اليوم الاثنين، السائح السويسري إيفان والذي يزور حالياً الداير في جولة سياحية للتعرف على آثارها وأبرز معالمها وما تمتاز به من طبيعة خلابة وأجواء سياحية وزيارة آثارها وقلاعها والتعرف على القهوة العربية التي تمتاز المحافظة بزراعتها.

وفي التفاصيل، قام السائح السويسري ايفان بجولة صباح اليوم الاثنين على جبال بني مالك بمحافظة الداير وقلاعها وآثارها يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة الداير محمد مفرح المالكي والإعلامي حسن العثواني كثاني سائح يأتي للمحافظة عن طريق التأشيرة السياحية.

وشملت الجولة متحف طلان لصاحبه جبران العليلي المالكي والذي يحتوي على 8 آلاف قطعة أثرية حيث أعجب بما رأى من قطع أثرية نادرة كما قام بارتداء الزي الشعبي والتجول داخل المتحف.

بعد ذلك قام السائح السويسري بزيارة لمزارع البن بآل علي ومزارع النخيل وشاهد كيف تصنع القهوة العربية من الشجر إلى الشرب.

وانتقل في جولة سياحية لجبل خاشر وقلعة قيار الأثرية التي أعجبت السائح السويسري بشكلها الأسطواني الجذاب المبهر واستمع لشرح عنها وعن تاريخها وعراقتها كأقدم القلاع في بني مالك.

وقام "ايفان" بجولة سياحية في جبل حراز وشاهد المدرجات الزراعية وأبز ما تمتاز به المحافظة من زراعات متنوعة، قبل أن يقوم بجولة على السوق الشعبي بالمحافظة وشاهد كيف تصنع العصائب والأشجار العطرية والملبوسات والزينة الرجالية والنسائية في القدم وتم أخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.

وكان "ايفان" قد زار محافظة فيفاء، مبدياً دهشته وإعجابه بطبيعتها، وشبهها بجزر المحيط الهادئ.