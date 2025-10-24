اجتماع بالباحة لاستقطاب التأشيرات السياحية وخريطة للمواقع الأثرية

إقامة ورش عمل للإرشاد السياحي تستهدف شباب وشابات المنطقة

بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ،عقد وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقطاب السياح وفق التأشيرات السياحية، حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي وأمين المنطقة الدكتور علي السواط ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري وعدد من مديري الجهات ذات العلاقة.

وفي بداية الاجتماع نقل السياري حرص واهتمام سمو أمير المنطقة يحفظه الله بالمنطقة وعمل دراسة سريعة عن المواقع الأثرية والنزل الريفية التي تعكس الباحة وجهة سياحية على مستوى المملكة وذلك ببذل الجهود وعمل إستراتيجيات لتفعيل التأشيرة السياحية بالشكل المطلوب لما تتمتع به المنطقة من مقومات جذب سياحي فريدة.

وناقش المجتمعون تهيئة الحدائق والمنتزهات وعمل دراسة سريعة عن المواقع الأثرية والنزل الريفية التي تعكس تراث وطبيعة المنطقة كذلك التنسيق لإقامة ورش عمل للإرشاد السياحي تستهدف شباب وشابات المنطقة وغيرها فيما يتعلق بالسياحة.