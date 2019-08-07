"القويحص" يفتتح معرض "الركن الخامس" للفنون التشكيلية بـ"عزيزية مكة"

يهدف لإبراز مواهبهم وتسليط الضوء على المشاريع والخدمات المقدمة للحجاج

افتتح أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء أمس الثلاثاء، معرض الركن الخامس للفنون التشكيلية والذي نظمته إدارة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية فرع العاصمة المقدسة، وذلك بجسر المشاة بحي العزيزية بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن المعرض جاء تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ورغبةً في تنمية المهارات وفتح المجال للفنانين التشكيليين بالمملكة لإبراز مواهبهم وتسليط الضوء على الأعمال والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة -رعاها الله - لخدمة ضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وأشار "سمرقندي" إلى مشاركة ٤٠ عملاً فنياً بالمعرض قُدمت من قِبل مجموعة متميزة من الفنانين التشكيليين من مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى تخصيص الأعمال الفنية المعروضة ضمن إطار أعمال الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام.